Il maestro Riccardo Muti inaugura il suo percorso sinfonico al Ravenna Festival domenica 7 giugno, alle 21:30, presso la Rocca Brancaleone. Dirigendo l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Muti propone un programma che unisce musica, arte e pensiero in una riflessione su San Francesco d’Assisi. L’evento include ‘Nobilissima visione’ di Paul Hindemith e ‘Contemplazione’ di Alfredo Catalani, seguito da un dialogo con il filosofo Massimo Cacciari sul tema “Doppio ritratto”, esplorando le immagini del Santo in Dante e Giotto.

La suite ‘Nobilissima visione’ di Hindemith, ispirata alla vita di Francesco d’Assisi e agli affreschi di Giotto nella Cappella Bardi, evoca nei suoi tre movimenti la meditazione del Santo, il rifiuto della violenza, le virtù (Castità, Povertà, Obbedienza) e il suo trionfo spirituale nel segno del Cantico delle Creature.

Durante l’esecuzione, saranno proiettate in anteprima immagini restaurate delle “Storie di San Francesco” della Cappella Bardi, frutto dell’Opificio delle Pietre Dure. Il programma musicale è completato da ‘Contemplazione’ di Alfredo Catalani, pagina orchestrale del 1878, cara a Muti per la sua scrittura lirica, delicata e cantabile.

Un’esperienza multidisciplinare tra musica, arte e pensiero

L’appuntamento del 7 giugno si configura come un’esperienza multidisciplinare. La proiezione delle immagini restaurate della Cappella Bardi durante l’esecuzione musicale evidenzia il legame tra musica e pittura giottesca, rafforzando la riflessione spirituale su San Francesco. Il dialogo con Massimo Cacciari sul “Doppio ritratto” di Francesco nelle opere di Dante e Giotto arricchisce l’evento, unendo letteratura, pittura e musica in un unico itinerario.

Il Ravenna Festival 2026: omaggio a San Francesco

L’evento con Riccardo Muti si inserisce nella 37ª edizione del Ravenna Festival, intitolata “Nacque al mondo un sole” e dedicata all’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. La rassegna, dal 21 maggio all’11 luglio, propone oltre cento spettacoli e mille artisti, uniti da un fil rouge francescano che attraversa musica, teatro, danza e spiritualità. Muti è protagonista di diversi appuntamenti, tra cui l’esecuzione di ‘Nobilissima visione’ e il dialogo con Cacciari, che amplificano il carattere riflessivo e interdisciplinare della rassegna, consolidandola come un’occasione culturale di risonanza.