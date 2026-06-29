Riccardo Muti è stato il protagonista di uno dei concerti più attesi del Ravenna Festival, dirigendo un programma che ha saputo magistralmente intrecciare le musiche di Giuseppe Verdi, Manuel De Falla e Maurice Ravel. L'evento si è tenuto il 28 giugno 2026 al Pala De André di Ravenna, confermando il profondo impegno del direttore con il festival e la sua consolidata collaborazione con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui stesso fondata. Il pubblico ha assistito a una serata memorabile, caratterizzata da un repertorio che ha saputo fondere la tradizione italiana e le suggestioni europee del primo Novecento, ponendo l'accento sulla valorizzazione di giovani talenti orchestrali e corali.

L'apertura del concerto ha visto il Coro del Teatro Municipale di Piacenza, sotto la direzione di Corrado Casati, proporre la vibrante "Prière" dal secondo atto di "Mosè in Egitto" di Rossini. A seguire, la "Sinfonia da concerto per diavolo" di De Falla ha trasportato gli ascoltatori in atmosfere spagnole tipiche. La seconda parte del programma è stata dedicata alla celebre "Pavane pour une infante défunte" di Ravel, eseguita con una raffinata delicatezza. Il momento culminante della serata, come sottolineato da Muti, è stata l'esecuzione della "Sinfonia" da "Nabucco" di Verdi, opera simbolo del patrimonio musicale italiano. Il direttore ha ribadito che "Verdi resta un pilastro della nostra identità musicale e culturale".

Il concerto ha attratto una platea internazionale, a riprova del prestigio del festival nel panorama europeo.

Un programma che dialoga tra epoche e stili

La scelta del programma ha evidenziato un profondo dialogo tra culture e linguaggi musicali. L'attenzione che Riccardo Muti riserva a Verdi si inserisce in un percorso pluriennale di rilettura rigorosa e intensa del repertorio verdiano. L'inserimento di De Falla e Ravel, due figure centrali dell'innovazione novecentesca, ha arricchito la serata con preziose suggestioni francesi e spagnole. La collaborazione tra l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza si inserisce in un progetto più ampio, volto alla valorizzazione dei giovani musicisti e all'interscambio tra le istituzioni musicali italiane, promuovendo una crescita artistica condivisa.

Il Ravenna Festival, giunto alla sua 37esima edizione, si conferma come uno dei più importanti appuntamenti culturali in Italia, noto per la sua proposta interdisciplinare. Ogni anno, il cartellone offre un'ampia varietà di eventi, spaziando dalla musica sinfonica all'opera, dalla danza al teatro, e coinvolgendo artisti di fama internazionale accanto a giovani promesse. Il Pala De André, sede del concerto, rappresenta uno degli spazi principali del festival, offrendo ogni stagione un palcoscenico ideale per produzioni di altissimo livello.

L'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il ruolo formativo del festival

L'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini è stata fondata da Riccardo Muti nel 2004 con l'obiettivo primario di offrire un'esperienza professionale di alto livello a giovani musicisti provenienti da ogni parte del territorio nazionale.

La formazione collabora stabilmente con il Ravenna Festival, distinguendosi per la sua energia interpretativa e ampiezza di repertorio. Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza, guidato da Corrado Casati, ha guadagnato negli ultimi anni l'attenzione della critica per la sua meticolosa attenzione alla prassi esecutiva e per il coinvolgimento in progetti innovativi.

La selezione dei brani per il concerto ha messo in risalto la notevole versatilità sia dell'orchestra che del coro, sottolineando la dimensione formativa e internazionale che il festival promuove con costanza. L'esito della serata e il grande successo di pubblico hanno pienamente confermato il valore di una programmazione attenta alla qualità e all'unicità artistica.