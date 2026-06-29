L’ex fornace Piva di Riccione, in provincia di Rimini, si trasforma nello Star Museum, un innovativo polo culturale dedicato all’immaginario collettivo. Intrecciando storia, archeologia e tendenze, la nuova istituzione proietta uno sguardo dal passato millenario del territorio alle sue espressioni più moderne e identitarie. L’amministrazione comunale ha svelato ufficialmente il nome, il marchio istituzionale e la visione curatoriale di questo museo cittadino. Il nome, Star Museum, è un acronimo che sintetizza le quattro anime fondanti del percorso espositivo: Storia, Tendenze, Archeologia e Riccione.

Il progetto, dal valore complessivo di 4,2 milioni di euro, è finanziato per un milione dalla Regione Emilia-Romagna, con la restante parte a carico del Comune di Riccione, grazie a fondi europei per la riqualificazione dei beni culturali. La sindaca Daniela Angelini ha sottolineato la natura strategica dell'opera per la città, definendola una svolta decisiva nel recupero della memoria e nella proiezione verso il futuro. L'iniziativa è accompagnata dal lancio delle pagine social ufficiali (Facebook e Instagram), che documenteranno il backstage dell’allestimento e la costruzione della memoria collettiva locale.

Un museo partecipativo e generativo tra memoria storica e nuove identità

Lo Star Museum è stato concepito non come un semplice contenitore di reperti, ma come un’istituzionegenerativa e partecipativa, un luogo di dialogo tra generazioni e un laboratorio per la costruzione di una cittadinanza consapevole.

Il percorso espositivo accompagnerà i visitatori in un lungo viaggio cronologico, dalla Preistoria fino alla contemporaneità, offrendo una narrazione che "unisce il rigore scientifico di W. Von Humboldt con il ritmo di Fatboy Slim". La sezione archeologica, aggiornata e potenziata da tecnologie interattive, sarà integrata da una ricerca sociologica che esplorerà le trasformazioni sociali, economiche e demografiche del territorio. Verrà documentato il passaggio da comunità agricola a meta turistica e i mutamenti dei costumi che hanno reso Riccione un riferimento pop e identitario nella Riviera romagnola e nell’immaginario italiano.

L’intero progetto architettonico è stato curato dalla società Politecnica di Modena, con il coordinamento del settore Lavori pubblici comunali.

Grande attenzione è stata dedicata alla conservazione delle facciate originarie in laterizio, affiancate da una nuova struttura in legno, vetro e acciaio ad alta efficienza energetica. Elemento distintivo e punto di riferimento urbano è il grande camino dell’ex fornace, restaurato e illuminato, che continuerà a rappresentare un segnale simbolico per la città anche di notte. Il paramento traforato di mattoni disposti ad angolo che contorna l’edificio è visivamente permeabile, simboleggiando un’istituzione aperta al dialogo costante con il proprio territorio.

L’identità visiva e gli spazi dello Star Museum

L’identità visiva dello Star Museum, ideata dal grafico Stefano Tonti, trae ispirazione dal caratteristico motivo dei mattoni dell’ex fornace.

La stella a sei direttrici, forte elemento visivo, richiama sia la struttura architettonica sia la pluralità delle epoche narrate. La palette cromatica si compone dei toni del cemento industriale e di un giallo-aranciato, evocando sia l’antica fornace sia la modernità del nuovo spazio museale. L’architettura, permeabile e in dialogo con il territorio, con il grande paramento traforato in mattoni e i nuovi volumi, fa dell’ex fornace uno spazio aperto e accogliente, capace di ospitare pubblici diversi. Il piano terra accoglie una grande sala d’ingresso, la caffetteria, il bookshop, aule per attività didattiche e una sala conferenze da 140 posti, mentre l’intero primo piano è interamente dedicato al percorso espositivo.

Lo Star Museum si prefigura così come una struttura che trasforma il patrimonio materiale e immateriale in una risorsa per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità riccionese, contribuendo a riscrivere l’identità urbana e ad estendere il dialogo sulla cultura pop contemporanea e sulle radici del territorio.