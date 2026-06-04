L'attore Richard Gere ha espresso una ferma condanna della normativa italiana che rende illegale il soccorso in mare nel Mediterraneo. Intervenendo il 4 giugno 2026 alla Hertie School di Berlino, Gere ha definito “incredibile” che in un paese come l'Italia, da lui considerato “cristiano”, sia proibito salvare vite umane. Ha descritto la situazione come “surreale”, estendendo la sua critica al linguaggio usato negli Stati Uniti, dove i migranti sono spesso etichettati come “alieni” o “parassiti”.

L'attore ha richiamato l'attenzione sul dramma delle migrazioni nel Mediterraneo, evidenziando come Lampedusa sia un punto cruciale per chi cerca rifugio.

Dal 2015, circa trentamila migranti hanno perso la vita durante la traversata. Gere ha sottolineato di aver verificato personalmente la situazione, giudicando “inaccettabile” una legge italiana che sanziona chi presta aiuto in mare, specialmente in un contesto con profonde radici cristiane.

L'impegno di Richard Gere a Lampedusa con Open Arms

L'impegno di Richard Gere nella questione migratoria risale al 2019. Trovandosi in vacanza vicino Roma, l'attore venne a conoscenza della vicenda della nave Open Arms, bloccata al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo. Decise quindi, insieme al figlio Homer James Jigme, di raggiungere l'isola delle Pelagie, dopo aver contattato Oscar Camps, fondatore dell'organizzazione.

A bordo della nave, Gere ha constatato le difficili condizioni dei naufraghi e raccolto drammatiche testimonianze, incluse quelle di abusi subiti nei campi libici. Si è dedicato alla distribuzione di aiuti, affermando: «Sono venuto a Lampedusa solo per aiutare queste persone».

Posizioni sull'accoglienza e le normative

Gere ha sempre ribadito la sua estraneità alla politica, concentrandosi sull'urgenza umanitaria: «Non sono interessato alla politica italiana; anch’io vengo da un Paese dove c’è una situazione bizzarra. Sembra che ci sia una generazione di politici che mette la propria energia nel dividere le persone. Ma siamo tutti interdipendenti». Ha evidenziato le difficoltà nel portare viveri sulla Open Arms, anche per timori di ritorsioni, sottolineando l'importanza degli attivisti.

Nonostante l'ammirazione per lo spirito e la generosità degli italiani, l'attore ha espresso delusione per il cambiamento delle norme e il clima politico. «Non potevo credere che i miei amici italiani potessero tirare fuori questo odio», ha dichiarato, ribadendo come la legge che sanziona il soccorso in mare sia un'anomalia inaccettabile in un paese di tradizione cristiana.

Il contesto del dramma migratorio nel Mediterraneo

Lampedusa e il Mediterraneo centrale sono da anni epicentro del dramma migratorio verso l'Europa. Organizzazioni non governative come Open Arms operano per il soccorso dei migranti, spesso ostacolate da normative restrittive e dai cosiddetti “decreti sicurezza”, che hanno reso difficile l'attracco nei porti italiani.

La posizione di Richard Gere si inserisce nel più ampio dibattito europeo e italiano sulle politiche migratorie e sulla responsabilità degli stati. Con la sua testimonianza diretta, l'attore ha contribuito a mantenere alta l'attenzione internazionale sul valore del soccorso umanitario e la protezione della vita umana nel Mediterraneo.