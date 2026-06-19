Il celebre produttore musicale statunitense Rick Rubin è il curatore della nuova edizione del ‘Festival of the Sun’, che si terrà a Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena. L'evento, in programma per sabato 20 e domenica 21 giugno, trasformerà il borgo toscano in un palcoscenico diffuso dedicato a musica internazionale e arte contemporanea. Rubin, già promotore dell’edizione precedente a Casole d’Elsa, mantiene anche quest'anno la sua distintiva formula del programma segreto, alimentando l'attesa.

Un festival tra musica, arte e sorprese

Il ‘Festival of the Sun’ si distingue per l'atmosfera unica e la scelta di non svelare in anticipo il programma.

Si ipotizzano nomi di artisti di fama mondiale, ma senza conferme ufficiali. Il centro storico di Colle di Val d’Elsa sarà protagonista domenica 21 giugno, offrendo un percorso artistico diffuso senza palco unico. L'accesso a questa giornata sarà gratuito, previa prenotazione. Le performance di sabato 20 giugno si terranno nei borghi della Val d’Elsa, con dettagli comunicati all'ultimo momento sui canali ufficiali del festival.

Dettagli per accesso e partecipazione

L'ingresso per domenica 21 giugno sarà consentito dalle ore 13:00, come comunicato dagli organizzatori. Il festival celebra il solstizio d’estate, invitando artisti, visionari e pensatori a un crocevia di creatività e ispirazione. Tutte le informazioni su programma, ospiti e modalità di partecipazione saranno disponibili esclusivamente sui canali social ufficiali e sul sito web del Festival of the Sun.

Questa scelta mantiene alta la curiosità e rende l'esperienza più coinvolgente per il pubblico.

Rick Rubin: il produttore che ridefinisce la musica

Rick Rubin è riconosciuto come uno dei produttori musicali più influenti degli ultimi decenni. Ha collaborato con artisti internazionali (Red Hot Chili Peppers, Eminem, Johnny Cash) ridefinendo il panorama musicale contemporaneo. La sua capacità di innovare e creare eventi unici lo rende una figura di riferimento anche nel contesto dei festival musicali.