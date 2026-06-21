Il leggendario produttore statunitense Rick Rubin ha curato la seconda edizione del Festival of the Sun, un evento che ha trasformato i borghi storici della Val d’Elsa, in Toscana, in un vibrante palcoscenico di musica, arte e cultura. Caratterizzato da appuntamenti segreti e performance diffuse, il festival ha coinvolto artisti di fama internazionale e personalità di spicco, offrendo un’esperienza unica nel cuore del territorio senese, in occasione del solstizio d’estate.

Un palcoscenico diffuso tra arte e innovazione

L’apertura del festival si è svolta sulle colline di Mensano, dove Devendra Banhart ha incantato il pubblico con un’esibizione spontanea.

La filosofa Victoria Trumbull ha poi tenuto un talk sull’interazione tra l’Io e l’intelligenza artificiale, esplorando la coscienza come strumento per svelare il virtuale. Successivamente, il festival si è spostato a Monteriggioni, dove Jovanotti ha regalato quarantacinque minuti di energia, facendo ballare la piazza e ringraziando pubblicamente Rick Rubin per l’idea innovativa del secret festival. La serata è proseguita con il pianista olandese Joep Beving, che ha incantato il pubblico al tramonto con le sue melodie.

Il solstizio d’estate tra musica e incontri di spessore

Il Festival of the Sun ha ospitato numerosi ospiti internazionali. Ad Abbadia Isola, Jack Dorsey, fondatore di Twitter, ha intervistato in collegamento Edward Snowden, la "gola profonda" del Datagate, anticipando la proiezione del documentario su WikiLeaks, “The Six Billion Dollar Man” (2025).

Tra il pubblico erano presenti attori come Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio, Alessandro Borghi, e artisti come Ghali e Lea Gavino. Nel giorno del solstizio d’estate, le celebrazioni sono proseguite all’anfiteatro di Casole d’Elsa con il Sunday Church Service di Pitt Greig e il live della cantautrice Ganavya. Nel pomeriggio, le esibizioni a Colle di Val d’Elsa hanno incluso il live set elettronico di Yann Tiersen e il polistrumentista Jolly Mare. Negli spazi della Cripta, il maestro di meditazione Jack Kornfield ha tenuto un talk culturale, con Jovanotti e Rick Rubin in prima fila. Il programma è proseguito con Hatis Noit, Cosmo Gonik, La Niña del Sud, Oumou Sangaré, la 2Nice Crew e M.I.A.

, offrendo un mix eclettico di generi e culture.

L'incontro tra tradizione e avanguardia artistica

Il Festival of the Sun si è distinto per la sua capacità di fondere la storia dei borghi senesi con la creatività di artisti internazionali. Questo dialogo tra tradizione e contemporaneità ha creato un'esperienza unica, valorizzando il territorio e coinvolgendo il pubblico in esperienze immersive e multidisciplinari. L'evento ha confermato la Toscana come un luogo di incontro tra culture e linguaggi diversi.