Paolo Iammatteo, responsabile della comunicazione di Poste Italiane, e Silvia Grassi, direttore dell'Ufficio stampa del Consiglio Superiore della Magistratura, sono i vincitori della diciottesima edizione del Premio Ischia ‘Comunicatori dell’anno’. Questo prestigioso riconoscimento è assegnato ai professionisti che si sono distinti nella valorizzazione della comunicazione delle istituzioni e degli enti pubblici, come evidenziato anche dal sottotitolo dell'evento.

La giuria, presieduta da Massimiliano Paolucci e composta da autorevoli esponenti del mondo dell'informazione, della comunicazione e delle relazioni istituzionali, ha motivato il premio a Iammatteo per il suo ruolo strategico nella comunicazione del Progetto Polis di Poste Italiane.

Questa iniziativa è volta a rafforzare l’accesso ai servizi essenziali nei comuni italiani con meno di 15 mila abitanti. In particolare, è stata sottolineata la sua capacità di costruire una strategia di comunicazione diffusa sul territorio, riuscendo a coinvolgere in maniera efficace anche il sistema dell’informazione locale.

Eccellenza nella Comunicazione Istituzionale

Per Silvia Grassi, la giuria ha valorizzato un’attività improntata a rigore, equilibrio e chiarezza. È stata evidenziata la sua abilità nel rendere accessibile l’azione del Consiglio Superiore della Magistratura, preservandone al contempo l’autorevolezza istituzionale. Tra gli elementi richiamati nelle motivazioni, spicca anche l’attenzione dedicata al ruolo del Presidente della Repubblica quale garante dell’equilibrio costituzionale e presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, un aspetto cruciale per la trasparenza e la fiducia nelle istituzioni.

La Cerimonia e i Partner del Premio Ischia

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà il 10 e l’11 luglio a Lacco Ameno, nell’ambito della quarantasettesima edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo della Regione Campania, al supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e al patrocinio della Fondazione Lottomatica, del Comune di Lacco Ameno e della Siae. L'evento vanta la partecipazione di importanti main sponsor come Eni, Unipol, Mundys, Menarini Group e A2A. I media partner ufficiali che seguiranno la manifestazione sono Sky TG24, Italpress e Data Stampa.

Il Premio Ischia Internazionale di giornalismo, con la sua lunga tradizione, si conferma come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla promozione dell'eccellenza nel settore della comunicazione e dell'informazione, valorizzando in particolare il ruolo fondamentale della comunicazione istituzionale nel panorama pubblico.