Il celebre musicarello 'Rita la Zanzara', diretto da Lina Wertmüller, è stato oggetto di un significativo restauro, frutto della collaborazione tra Titanus e la Cineteca Nazionale. Questa importante operazione mira a valorizzare un titolo cult della storia del cinema italiano, offrendo al pubblico una nuova occasione per riscoprirlo. Il film restaurato sarà presentato in anteprima al festival 'Il Cinema Ritrovato' di Bologna, un appuntamento imperdibile per gli amanti della settima arte.

Il processo di restauro e il suo valore culturale

L'intervento di restauro è stato curato congiuntamente dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e da Titanus S.p.A.

, che hanno lavorato meticolosamente sui negativi originali di scena e colonna. Tutte le delicate fasi tecniche sono state eseguite presso il laboratorio CSC Digital Lab, garantendo la massima fedeltà all'opera originale. Questo progetto si inserisce in una più ampia iniziativa volta a recuperare e valorizzare opere considerate minori, ma che rivestono un ruolo fondamentale per comprendere l'evoluzione del cinema popolare italiano degli anni Sessanta. 'Rita la Zanzara', interpretato da Rita Pavone, Giancarlo Giannini e Peppino De Filippo, narra la vivace storia di una giovane ribelle che si innamora del suo insegnante di musica, offrendo un autentico spaccato della gioventù di quell'epoca.

Un'accoglienza internazionale e il rilancio di Titanus

L'importanza del restauro di 'Rita la Zanzara' è stata già riconosciuta a livello internazionale. Il film è stato infatti presentato in anteprima mondiale a Parigi, nell'ambito di una retrospettiva dedicata a Lina Wertmüller organizzata presso la Cinémathèque française. L'iniziativa ha riscosso un'accoglienza particolarmente calorosa, evidenziando la necessità di recuperare e celebrare anche i film di genere commerciale, spesso ingiustamente trascurati a favore di produzioni più autoriali. Il successo della proiezione parigina ha sottolineato il valore storico e culturale dell'opera, che rappresenta un esempio emblematico di come la Titanus sia riuscita a rilanciarsi e a superare un periodo difficile grazie proprio ai musicarelli, contribuendo in modo significativo a risollevare le sorti della storica casa di produzione.

Lina Wertmüller: un'icona del cinema italiano

Lina Wertmüller, la regista dietro 'Rita la Zanzara', è stata una delle figure più influenti e innovative del cinema italiano tra gli anni Sessanta e Settanta. Dopo il suo esordio con 'I Basilischi', ha diretto una serie di commedie di grande successo, tra cui spiccano 'Mimì metallurgico ferito nell'onore' e 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto'. La sua carriera è stata coronata da numerosi riconoscimenti: nel 1977, fu la prima donna a ricevere una candidatura all'Oscar per la miglior regia, un traguardo storico. Successivamente, nel 2019, le è stato conferito un Oscar onorario, a testimonianza del suo impatto duraturo. Il suo stile, caratterizzato da un'ironia tagliente e una pungente capacità di analisi sociale, ha saputo raccontare la società italiana con originalità e profonda intelligenza, lasciando un'eredità artistica di rara rilevanza.