Il Comune di Roccagloriosa, situato in provincia di Salerno, ha annunciato la tanto attesa riapertura dei musei civici per la stagione estiva. Questa iniziativa, volta a valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale del territorio, permetterà ai visitatori di esplorare le collezioni fino al 15 settembre. Gli orari di apertura sono stati attentamente studiati per favorire un ampio afflusso di turisti e residenti, garantendo un'esperienza culturale accessibile e coinvolgente.

I due principali poli museali coinvolti in questa riapertura sono il Museo Civico Archeologico e il Museo della Civiltà Contadina.

Entrambe le strutture saranno aperte al pubblico con un doppio orario: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Questa flessibilità consente ai visitatori di pianificare le proprie visite sia durante le ore più fresche del mattino che nel tardo pomeriggio, rendendo l'offerta culturale più fruibile. L'amministrazione comunale ha espresso l'obiettivo di "offrire un servizio culturale di qualità a cittadini e visitatori", sottolineando l'importanza di queste istituzioni per la comunità. Oltre alle visite ordinarie, è previsto un calendario ricco di iniziative culturali e didattiche, pensate per coinvolgere diverse fasce di pubblico, dai bambini agli appassionati di storia locale.

Le collezioni: dall'antichità alla tradizione contadina

Il Museo Civico Archeologico di Roccagloriosa rappresenta una finestra sulla storia millenaria della regione. Le sue sale custodiscono preziosi reperti che narrano le vicende dell'antica zona, con un focus particolare sui periodi lucano e romano, testimoniando la ricchezza delle civiltà che hanno abitato questi luoghi. Parallelamente, il Museo della Civiltà Contadina offre un'immersione autentica nella vita rurale del Cilento. Attraverso una vasta collezione di oggetti e strumenti della tradizione agricola locale, il museo ricostruisce lo spaccato di un'epoca, evidenziando le pratiche, i mestieri e le usanze che hanno plasmato l'identità del territorio.

Per arricchire l'esperienza dei visitatori, il programma estivo include una serie di iniziative speciali. Tra queste, spiccano i laboratori didattici, ideali per le famiglie e le scuole, le visite guidate tematiche che approfondiscono aspetti specifici delle collezioni, e incontri con esperti del settore archeologico e storico, offrendo occasioni uniche di approfondimento e confronto.

Roccagloriosa: un impegno per la cultura e il turismo

Il Comune di Roccagloriosa si conferma l'ente motore nella gestione e promozione dei propri musei civici. La decisione di riaprire le strutture per l'intera stagione estiva riflette un impegno concreto dell'amministrazione nel rafforzare il legame indissolubile tra la comunità locale e il proprio inestimabile patrimonio.

L'obiettivo primario è promuovere una conoscenza più approfondita delle radici storiche del territorio, stimolando l'orgoglio identitario e la consapevolezza del valore culturale. Questa azione si inserisce in una strategia più ampia e lungimirante di valorizzazione culturale e turistica, finalizzata a incrementare significativamente la presenza di visitatori durante i mesi estivi, trasformando Roccagloriosa in una meta sempre più attrattiva per chi cerca un connubio tra storia, natura e tradizione.