Dal 9 giugno al 13 agosto 2026, la rhinoceros gallery di Roma ospita la prima personale in Italia di Rodrigo Torres, artista brasiliano. La mostra, 'Água mole em pedra dura' (Acqua dolce su pietra dura), è frutto della collaborazione tra lo spazio di Alessia Caruso Fendi e la galleria brasiliana 'A Gentil Carioca', consolidando il dialogo culturale internazionale.

Il progetto nasce da una residenza artistica di due mesi tra c.r.e.t.a. e rhinoceros. Torres espone sculture in ceramica, inclusa la fontana 'Per un filo d’acqua', e una serie di disegni e dipinti su carta.

Le opere fondono matericità, ispirata a marmi e pietre romane, con suggestioni oniriche, come in 'Eclisse totale', che evoca il riflesso lunare sui sanpietrini. Questo dualismo, secondo Torres, è "più presente, più accentuato" nelle opere create a Roma.

Tra suggestioni romane e radici brasiliane: il dialogodelle forme

La produzione di Torres riflette il dialogo culturale tra la monumentalità romana e le sue origini nella foresta pluviale della Tijuca, caratterizzata da cicli naturali di crescita e decadimento. Questa realtà ispira la sua riflessione sulla trasformazione della materia e sul rapporto tra stabilità e disgregazione.

A Roma, Torres ha percepito una condizione opposta: la città "sembra sospesa da uno sforzo costante di resistenza al deterioramento".

Questa tensione si traduce in sculture dall'effetto collage di marmi diversi, suggerendo un equilibrio precario e una latente possibilità di crollo. Le opere incorporano elementi iconici romani: dalle fontane alle edicole votive ('Rivelazione'), fino a riferimenti a figure mitologiche e opere classiche, come la Dafne del Bernini.

Nuove tecniche pittoriche e ricerca sulle superfici

Il percorso espositivo segna un'evoluzione tecnica: Torres ha applicato una nuova concezione del colore e della superficie. Ispirandosi a pitture murali e imitazioni marmoree romane, ha applicato pigmenti direttamente sulle ceramiche, lasciandoli non vetrificati. Questo approccio esalta la fragilità e il processo. Dipinti e collage su carta esplorano la trasformazione materica in due dimensioni, indagando struttura e instabilità.

Veronica Siciliani Fendi, curatrice, sottolinea la missione della rhinoceros gallery: ospitare artisti per progetti temporanei specifici, promuovendo scambi internazionali. Alessia Caruso Fendi, soddisfatta dei risultati, annuncia nuove proposte di arte contemporanea globale da settembre.

La rhinoceros gallery si conferma così una piattaforma sperimentale nel panorama romano, rafforzando il ponte culturale tra la capitale e realtà internazionali come la contemporanea brasiliana, in una continua riflessione su forme, memoria e tensioni della materia.