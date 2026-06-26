I Rolling Stones hanno svelato i dettagli del nuovo album, "Foreign Tongues", in uscita il 10 luglio. Il disco, continuazione e superamento del precedente "Hackney Diamonds", nasce da abbondante materiale e un rinnovato approccio creativo.

Mick Jagger ha rivelato che "Foreign Tongues" è nato da materiale "troppo buono per essere lasciato su uno scaffale" dalle sessioni di "Hackney Diamonds". Keith Richards ha sottolineato la magia della creazione musicale "con gente con cui si è felice", affermando che il risultato è "un dannato album". Ronnie Wood ha sottolineato il profondo legame con le radici blues: il brano "sporco e glorioso" "Rough and Twisted" (pubblicato come The Cockroaches) rappresenta l'essenza degli Stones, e nessuno in Gran Bretagna ha interpretato il Blues Americano con tale autenticità.

Jagger ha descritto un metodo di lavoro in studio più concentrato ed efficiente: "Ai vecchi tempi passavamo mesi in studio. Ora i ragazzi si sono resi conto che questo nuovo modo di lavorare funzionava". Con il produttore Andy Watt, le sessioni si sono svolte in "tre settimane, tre settimane e mezzo", registrando "tre o quattro brani al giorno". Richards ha elogiato Watt per la sua gestione, e Jagger ha espresso il suo "grande agio". Wood, scherzando sulla "bullizzazione", ha riconosciuto la fluidità, paragonando l'approccio di Watt a quello del leggendario Jimmy Miller (produttore di capolavori degli Stones, 1968-1973).

Il disco vanta la partecipazione di importanti ospiti: Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Steve Winwood.

Richards ha ricordato il suo incontro giovanile con Winwood a Nottingham, e Winwood stesso ha definito la collaborazione per "Foreign Tongues" come un'esperienza con "la miglior band della sua carriera".

Significativa la presenza di Darryl Jones, assente nel disco precedente, e la cover di "I’m Not Good" di Amy Winehouse. Richards ha espresso un pensiero toccante sulla cantante scomparsa: "Ho sempre pensato che prima o poi ci saremmo incontrati lungo la strada e quella canzone in qualche strana maniera ci fa incontrare". L'omaggio a Amy, dopo tanto tempo senza cover, "doveva essere un brano di Amy", calza perfettamente. Alla domanda se "Foreign Tongues" sia una continuazione o un'opera migliore di "Hackney Diamonds", Richards ha risposto: "In un certo senso tutte e due.

Forse è meglio perché con Andy ci conosciamo meglio e ti dici: beh se quello prima è così buono ora lo devi superare".

Produzione e collaborazioni di "Foreign Tongues"

"Foreign Tongues" è il venticinquesimo album in studio della band. Prodotto da Andrew Watt, è stato pubblicato il 10 luglio 2026. Le registrazioni, svoltesi in meno di un mese ai Metropolis Studios di Londra, hanno generato quattordici brani. Il primo singolo ufficiale, "In the Stars", è stato reso disponibile il 5 maggio, seguito dal secondo estratto, "Rough and Twisted", anticipato in edizione limitata su vinile a nome The Cockroaches.

L'album include l'ultima registrazione di Charlie Watts, un tributo postumo al leggendario batterista.

La promozione del disco è stata caratterizzata da una campagna accattivante, con manifesti in diverse città che riportavano slogan in più lingue (es. "Fremmede Sprog" a Manchester o "Langues Étrangères" a Parigi), culminata nell'annuncio ufficiale tramite video teaser.

Il suono rinnovato e le radici blues

La critica ha accolto l'album con entusiasmo, definendolo un ritorno energico e vivace. Il singolo iniziale "Rough and Twisted" ha generato clamore positivo. Il produttore Andrew Watt ha descritto "Foreign Tongues" come un lavoro più "grezzo e jam-oriented" rispetto a "Hackney Diamonds", suggerendo una sonorità spontanea. Le recensioni recenti hanno elogiato l'album come "frizzante, libero e occasionalmente favoloso", con Jagger, Richards e Wood che dimostrano come l'età adulta possa essere un'esperienza musicalmente vitale, quasi una "corsa finale".