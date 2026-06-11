Giunto alla sua XX edizione, il "Festival nazionale Luigi Pirandello e del '900", promosso dall'associazione Linguadoc, torna con un ricco programma di spettacoli, incontri, conferenze, concerti, passeggiate letterarie e attività formative.

La manifestazione rende omaggio a Luigi Pirandello, figura centrale della cultura italiana del Novecento, la cui opera continua a esercitare una profonda influenza sul pensiero contemporaneo. Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà il tema del doppio, elemento ricorrente nella vita e nella produzione letteraria dello scrittore siciliano, che ispira l'intero cartellone degli eventi.

Il festival si caratterizza per il suo approccio multidisciplinare e diffuso sul territorio, intrecciando teatro, narrazione, approfondimenti storici, sperimentazione scenica, performance site-specific e contenuti digitali. In programma venti appuntamenti principali e quattro stage tra giugno e settembre, con l'obiettivo di raccontare non solo Pirandello, ma anche le personalità e le testimonianze che hanno attraversato il Novecento prima, durante e dopo la sua esperienza artistica.

Letteratura, teatro, cinema, musica, televisione e attualità dialogano all'interno di una rassegna che fa della contaminazione tra linguaggi il proprio tratto distintivo. L'edizione 2026 coincide inoltre con importanti ricorrenze: i 90 anni dalla scomparsa di Pirandello, il centenario della pubblicazione di Uno, nessuno e centomila e della stesura de L'amica delle mogli, i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, dalla morte di Piero Gobetti e dalla nascita di Dario Fo.

Gli eventi si svolgeranno tra Torino, Coazze, Pianezza e Santo Stefano Belbo. Ad aprire il programma torinese sarà "Piero Gobetti", appuntamento in calendario il 15 giugno con la proiezione di due documentari di Rai Teche inseriti nella rassegna Archive Alive e dedicati alla figura del pensatore torinese. Il giorno successivo, al Circolo dei Lettori, andrà in scena il talk-spettacolo "Nella tua breve esistenza - Omaggio a Piero Gobetti", con la partecipazione di Paola Roman, Bruno Gambarotta, Bruno Quaranta ed Ettore Boffano.

Spazio anche allo sport e alla solidarietà. Il 16 giugno, al Circolo della Stampa Sporting, si disputerà infatti la partita benefica "Pirandello vs Soriano", che vedrà contrapposti giornalisti e tecnici Rai da una parte e medici e infermieri dell'Asl torinese dall'altra.