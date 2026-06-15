Grande successo di critica e di pubblico per la mostra “Bernini e i Barberini”, ospitata a Palazzo Barberini a Roma, che si è conclusa il 14 giugno registrando circa 150.000 visitatori.

Il bilancio e la nuova programmazione delle Gallerie Nazionali

La chiusura della mostra non interrompe il percorso di valorizzazione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, che proseguono la propria programmazione basata sulla collaborazione con importanti istituzioni culturali italiane e internazionali.

Il prossimo appuntamento sarà l’esposizione “Un Vermeer a Palazzo Barberini.

Donna in blu che legge una lettera”, in programma dall’8 luglio all’11 ottobre 2026, a cura di Thomas Clement Salomon e Paola Nicita, resa possibile grazie al prestito del Rijksmuseum di Amsterdam.

A seguire, da marzo 2027, Palazzo Barberini ospiterà una grande mostra dedicata a Diego Velázquez e l’Italia, terzo capitolo di un progetto triennale sui protagonisti del Seicento europeo, a conferma del ruolo del museo come punto di riferimento internazionale per la storia dell’arte.

Il successo della mostra su Bernini e il rapporto con i Barberini

L’esposizione appena conclusa ha approfondito il legame tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, divenuto papa Urbano VIII nel 1623, esplorando il rapporto artistico, politico e culturale che ha segnato una delle stagioni più decisive dell’arte europea.

"La mostra ha conquistato migliaia di visitatori e un ampio consenso della critica", ha commentato il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica Thomas Clement Salomon, sottolineando come il progetto abbia rappresentato uno degli eventi culturali più rilevanti del 2026.

Curata da Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi, l’esposizione è stata realizzata in occasione del quattrocentesimo anniversario della consacrazione della Basilica di San Pietro (1626) e ha proposto una ricostruzione inedita del rapporto tra artista e committenza, grazie alla collaborazione con importanti musei e collezioni internazionali.

Partecipazione, eventi collaterali e risultati editoriali

Il successo della mostra è stato confermato anche dalla forte partecipazione alle iniziative collaterali: oltre 1.500 visite guidate hanno accompagnato il pubblico nell’approfondimento dei contenuti, mentre le visite speciali alla Basilica di San Pietro e a Santa Maria Maggiore hanno registrato grande interesse grazie alle collaborazioni con le rispettive istituzioni vaticane.

Completano il bilancio positivo un ciclo di incontri pubblici dedicati ai temi dell’esposizione e i risultati editoriali: il catalogo pubblicato da Allemandi ha superato le 2.500 copie vendute presso il bookshop di Palazzo Barberini.

Un successo che rafforza il ruolo del museo come centro di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico europeo.