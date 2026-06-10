Nel fine settimana del 12-14 giugno 2026, la capitale si anima con l'apertura di importanti appuntamenti espositivi. Tra le mostre di rilievo a Roma, spiccano la grande retrospettiva dedicata a Diego Rivera e l'affascinante esposizione sui miti di Roma e Troia.

Diego Rivera e l'arte moderna messicana

La mostra "Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo" rappresenta un evento storico per l'arte messicana in Italia. È la prima monografica italiana sul celebre muralista e la più vasta retrospettiva sull'arte del Messico mai realizzata in Europa negli ultimi decenni.

Allestita presso i Musei Capitolini – Villa Caffarelli, l'esposizione ha inaugurato il 9 giugno e sarà visitabile fino al 13 dicembre 2026. Il percorso comprende una ricca selezione di dipinti, disegni, fotografie e ricostruzioni digitali. L'esperienza è ulteriormente arricchita da video e scatti, tra cui spiccano le celebri fotografie di Diego Rivera ritratto da Tina Modotti. La retrospettiva include anche opere di altri maestri messicani come Frida Kahlo e José María Velasco.

L'iniziativa è promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con la collaborazione del Museo Kaluz di Città del Messico e il patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia. Offre un'occasione imperdibile per esplorare l'arte del Novecento messicano.

Gli orari di visita sono tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, con ultimo ingresso consentito un’ora prima della chiusura.

"Troia e Roma": miti e leggende del Mediterraneo antico

Un altro appuntamento di particolare interesse è "Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico", che aprirà i battenti il 12 giugno e sarà accessibile al pubblico fino al 18 ottobre 2026. La prestigiosa sede dell'Anfiteatro Flavio (Colosseo) ospita questa iniziativa.

L'esposizione si propone come un dialogo tra le civiltà e le leggende del Mediterraneo antico, presentando reperti museali di inestimabile valore. Questi provengono sia dalla Turchia che dall'Italia, sottolineando la profonda connessione culturale tra i due paesi.

L'iniziativa è resa possibile grazie a una collaborazione istituzionale tra il Ministero della Cultura italiano e i Musei del Ministero turco, diretti da Birol İnceciköz.

Entrambe le mostre rappresentano occasioni significative per esplorare, rispettivamente, l'arte moderna messicana e il patrimonio mitologico e archeologico del Mediterraneo antico, in contesti straordinari come i Musei Capitolini e il Colosseo.