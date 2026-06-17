Il 18 giugno, l’Orto Botanico di Roma inaugura la Serra della Biodiversità Tropicale, un nuovo spazio per la messa a dimora di esemplari vegetali nell’area retrostante la settecentesca Fontana dei Tritoni. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Antoniodeluca© Farms, azienda internazionale leader nella produzione e distribuzione di piante tropicali e subtropicali. La serra si pone l’obiettivo primario di tutelare, studiare e divulgare le specie botaniche di origine tropicale.

Concepito come una piattaforma permanente scientifica, espositiva e didattica, il progetto mira ad ampliare la collezione botanica dell’Orto e offrire nuove opportunità di ricerca.

Particolare enfasi è posta sul ruolo delle piante tropicali nella mitigazione dell’inquinamento atmosferico. Le specie ospitate includeranno varietà ornamentali, medicinali e di interesse industriale, con aggiornamenti periodici e l’introduzione di nuove varietà che arricchiranno le collezioni permanenti.

Collaborazione e ricerca per la biodiversità

L’apertura della Serra della Biodiversità Tropicale avvia una collaborazione strategica tra l’Orto Botanico di Roma e Antoniodeluca© Farms Inc., rafforzando la missione dell’Orto nella valorizzazione della biodiversità vegetale e nella conservazione delle specie. Le nuove varietà saranno integrate nelle collezioni permanenti. La ricerca esplora il contributo delle piante tropicali nella depurazione dell’aria e come soluzioni naturali per l’urbanizzazione, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della biodiversità e della tutela degli ecosistemi tropicali tramite attività didattiche e visite guidate.

L’Orto Botanico di Roma: un polo scientifico

L’Orto Botanico di Roma, afferente alla Sapienza Università di Roma, è uno dei principali giardini scientifici italiani. Situato nel complesso storico di Villa Corsini, alle pendici del Gianicolo, ospita collezioni botaniche di rilievo internazionale da diversi ecosistemi. Offre iniziative dedicate a ricerca, conservazione ed educazione ambientale, configurandosi come punto di riferimento per la comunità scientifica e luogo di dialogo tra scienza e società. Le sue collezioni specialistiche e le attività di sensibilizzazione contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio naturale e allapromozione della biodiversità vegetale. La nuova Serra della Biodiversità Tropicale conferma la vocazione dell’istituzione come laboratorio per la ricerca e la cultura scientifica nella Capitale.