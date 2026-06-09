L'edizione 2026 del Roma Summer Fest prende il via con i concerti di Gio Evan, Serena Brancale e Nicolò Fabi, inaugurando la stagione musicale estiva nella Capitale. L'evento, ospitato presso l'Auditorium Parco della Musica, si conferma come uno degli appuntamenti live più significativi a Roma, accogliendo nomi di spicco della scena musicale italiana e internazionale.

I primi a salire sul palco sono Gio Evan, noto per il suo connubio tra musica e poesia; Serena Brancale, apprezzata per la sua voce soul e jazz; e Nicolò Fabi, cantautore celebre per i testi intensi e raffinati.

Le loro esibizioni inaugurali danno il via al ricco calendario del Roma Summer Fest, sottolineando la centralità dell'Auditorium Parco della Musica nell'offerta culturale cittadina, con una vasta gamma di generi e artisti.

Il programma musicale dell'estate romana

Il Roma Summer Fest 2026 si tiene all'Auditorium Parco della Musica, sede principale per la musica dal vivo a Roma. Il programma estivo, da giugno a settembre, include numerosi artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i nomi di spicco figurano Serena Brancale (13 giugno), Ludovico Einaudi, Ben Harper & The Innocent Criminals, John Legend, Anastacia, Subsonica e Fiorella Mannoia. Eventi straordinari vedranno Jovanotti e Patti Smith esibirsi al Circo Massimo.

Altre importanti location come l'Ippodromo delle Capannelle e lo Stadio Olimpico ospiteranno concerti, consolidando la posizione di Roma tra le capitali musicali europee.

L'Auditorium Parco della Musica: un centro culturale

L'Auditorium Parco della Musica, progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 2002, è un complesso polifunzionale che ospita eventi culturali di rilievo. La struttura include tre sale principali e la suggestiva Cavea all'aperto, ideale per i grandi eventi estivi come il Roma Summer Fest. Con una programmazione che spazia dalla musica classica al jazz, dal pop al rock, l'Auditorium è un punto di riferimento per il pubblico locale e internazionale. La sua capacità di attrarre artisti di fama mondiale contribuisce al successo e all'afflusso di migliaia di spettatori, rendendola un appuntamento atteso nel panorama culturale romano.