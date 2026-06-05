Le librerie indipendenti di Roma vedono rafforzato il proprio ruolo di presìdi culturali grazie a una nuova disciplina per l’occupazione di suolo pubblico, approvata dalla Giunta Capitolina. Il provvedimento, che dovrà ora ricevere l’approvazione finale dell’Assemblea Capitolina, punta a consolidare la presenza delle librerie come spazi di cultura e punti di riferimento per i quartieri romani, rifacendosi a un’idea già sostenuta da Carlo Verdone durante l’iniziativa 'Sindaco per un giorno' del novembre scorso.

L’intervento è stato promosso dall’Assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli e dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio.

Riguarda le librerie indipendenti attive da almeno due anni, con non più di quattro sedi a Roma e con una quota prevalente di fatturato derivante dalla vendita di libri. Tra le principali novità, la possibilità di ottenere concessioni di suolo pubblico con criteri mirati e proporzionati rispetto alla superficie di vendita, inclusa la Città Storica e l’area Unesco, e di utilizzare gli spazi esterni per finalità culturali e promozionali. Per le librerie tra i 50 e i 100 metri quadrati, il regolamento concede l’opzione di somministrare alimenti e bevande, a condizione che resti prevalente l’attività libraria.

Un sostegno concreto all’identità culturale dei quartieri

La misura intende favorire lo sviluppo di librerie come centri di aggregazione culturale, oltre la semplice funzione commerciale.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dichiarato: “Un’idea nobile, quella lanciata da Verdone in occasione dei suoi 75 anni, che abbiamo sostenuto con convinzione.” Lucarelli ha sottolineato che “le librerie indipendenti sono molto più di attività commerciali”. Smeriglio ha aggiunto che si tratta “di un altro pezzo dell'infrastruttura culturale che stiamo costruendo”, evidenziando la strategia comunale per valorizzare la presenza di punti vendita librari come motore di partecipazione e identità locale.

Le nuove regole rafforzano il ruolo delle librerie nei quartieri storici e in aree di pregio come il sito Unesco, offrendo ulteriori possibilità di promozione culturale e animazione sociale attraverso eventi e attività all’aperto.

La disciplina della somministrazione di alimenti e bevande si affianca all’attività tradizionale di vendita di libri, senza snaturarne la funzione principale.

Prospettive per le librerie indipendenti romane

A Roma, le librerie indipendenti rappresentano un tessuto importante per la diffusione della lettura e la promozione della cultura. La loro presenza si è fortificata negli ultimi anni anche grazie a iniziative pubbliche e progetti che favoriscono la collaborazione tra esercenti e istituzioni. La definizione di criteri specifici per valorizzare la presenza di librerie è parte di un più ampio progetto di rilancio dei centri culturali di prossimità, importanti punti di riferimento nei quartieri, specialmente in un contesto urbano complesso come quello romano.

Grazie all’approvazione di queste nuove misure, le librerie indipendenti potranno trasformarsi sempre più in veri e propri caffè letterari, arricchendo il panorama culturale cittadino con spazi per la lettura, eventi e convivialità, e rafforzando la loro funzione di presidio socio-culturale. Questo percorso sostiene il contrasto alla desertificazione commerciale nei quartieri e valorizza un modello imprenditoriale attento all’identità dei territori e alla promozione del libro come bene comune.