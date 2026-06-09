Il Rome Chamber Music Festival torna a Roma per la sua ventitreesima edizione, confermandosi tra gli appuntamenti musicali di maggior rilievo internazionale. L’evento si svolge dal 18 al 21 giugno nello storico Teatro Argentina, ormai riconosciuto come la sede ufficiale della rassegna. Fondato nel 2003 dal violinista Robert McDuffie, già vincitore di un Emmy Award e nominato ai Grammy, il festival incarna un punto di incontro tra tradizione e innovazione, proponendo un cartellone che accosta la raffinatezza della musica da camera alle più moderne contaminazioni sonore.

Il programma del Rome Chamber Music Festival 2026 si articola in quattro serate, ognuna dedicata a un viaggio musicale che attraversa epoche e stili distinti ma profondamente connessi. L’inaugurazione del 18 giugno offre un percorso che dal Barocco luminoso di Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel conduce all’intensità emotiva di Samuel Barber. Il 19 giugno è interamente dedicato alla vocalità e al lirismo, con atmosfere calde e suggestive che spaziano dalle armonie brasiliane di Heitor Villa-Lobos al lirismo avvolgente di Johannes Brahms. Il 20 giugno il festival esplora i territori energetici e sperimentali di Béla Bartók e si apre alle pulsazioni jazz di George Gershwin, evidenziando la sua vocazione alla varietà stilistica.

La serata finale del 21 giugno segna l’incontro con il mondo del rock and roll: saliranno sul palco due ospiti d’eccezione, Mike Mills, membro fondatore dei R.E.M., e Chuck Leavell, storico tastierista dei Rolling Stones e degli Allman Brothers Band.

Grandi nomi e nuovi talenti in scena

Accanto agli artisti di fama internazionale, il Rome Chamber Music Festival continua a investire nelle nuove generazioni di musicisti. Il progetto, sostenuto da una fondazione no profit attiva tra Italia e Stati Uniti, promuove un dialogo costante tra interpreti affermati e giovani talenti selezionati attraverso i suoi Programmi per Giovani Artisti. Questa iniziativa comprende audizioni, masterclass e una formazione continua, rendendo il festival un vero e proprio laboratorio di crescita e sperimentazione artistica.

Il Teatro Argentina, sede ormai stabile della manifestazione, offre una cornice storica di grande suggestione. Fondato nel Settecento nel cuore di Roma, il teatro è celebre per aver ospitato prime assolute di opere come il “Barbiere di Siviglia” di Rossini e si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la scena culturale romana e nazionale.

Il valore storico e culturale del festival per Roma

Fin dalla sua fondazione da parte di Robert McDuffie nel 2003, il Rome Chamber Music Festival ha saputo attrarre pubblico e musicisti da contesti e paesi diversi. Nel corso delle sue edizioni, il festival ha accolto oltre trecento artisti internazionali e ha promosso la musica da camera attraverso un formato aperto alla sperimentazione e all’inclusione di generi contemporanei.

L’iniziativa ha portato a Roma figure di spicco del panorama musicale mondiale, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come capitale culturale anche nel settore musicale.

La presenza costante di programmi dedicati ai giovani talenti e la collaborazione con musicisti di fama testimoniano l’impegno sociale e formativo della fondazione. Negli anni, la fondazione è riuscita a creare un laboratorio permanente di scambio artistico e crescita professionale. Grazie a questo approccio, il Rome Chamber Music Festival si conferma un appuntamento chiave nel calendario culturale romano, contribuendo in modo significativo al dialogo tra musica, creatività e formazione.