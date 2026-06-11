Il celebre tenore italiano Andrea Bocelli e l'ex fuoriclasse brasiliano Ronaldo Luís Nazário de Lima sono stati i protagonisti di un divertente siparietto che ha rapidamente catturato l'attenzione sui social network. L'episodio si è verificato nel backstage del Fifa Countdown Concert, un evento che, tenutosi l'11 giugno 2026 all’Auditorio Nacional di Città del Messico, ha dato il via ufficiale al conto alla rovescia per i Mondiali di Calcio 2026. Il video, ampiamente condiviso online, mostra un momento di leggerezza in cui Ronaldo, scherzando con Bocelli, ha dichiarato: “Mi sto allenando a tennis, ho visto che ti sei incontrato con Sinner.

Ero geloso di tutti e due, mi sono innamorato di tutti e due”, riferendosi al tennista Jannik Sinner e descrivendolo come “una persona molto brava”. Bocelli, con ironia, ha poi preso in giro l'italiano di Ronaldo, il quale ha prontamente replicato: “Eh sì... otto anni di calcio”, rievocando la sua lunga militanza nel campionato italiano.

Questo evento ha anche segnato un momento cruciale per la manifestazione calcistica: Andrea Bocelli sarà infatti la voce dell'apertura ufficiale dei Mondiali 2026. Il tenore si esibirà con l'inno ufficiale della competizione, intitolato 'Dna', un brano frutto della collaborazione con artisti di fama internazionale come David Guetta, Megan Thee Stallion ed Ejae.

Il Fifa Countdown Concert si conferma così un appuntamento di risonanza globale, capace di anticipare l'emozione del torneo calcistico più seguito al mondo e di celebrare l'unione tra sport e musica, pilastri delle tre nazioni ospitanti.

Il Fifa Countdown Concert tra Messico, Stati Uniti e Canada

L'edizione 2026 dei Mondiali di Calcio è destinata a rimanere nella storia per la sua inedita formula che vede la co-organizzazione di tre paesi: Messico, Stati Uniti e Canada. Il Fifa Countdown Concert ha rappresentato uno degli eventi cardine di avvicinamento alla competizione, con una serie di concerti simultanei che hanno animato le tre nazioni. Oltre all'esibizione di Andrea Bocelli e alla presenza di Ronaldo a Città del Messico, il palco messicano ha ospitato artisti del calibro di Belinda, Los Ángeles Azules ed Elena Rose.

Negli Stati Uniti, l'evento ha visto la partecipazione di Diplo, Major Lazer, Davido, BIA e Ava Max, mentre in Canada si sono esibiti AHI, Wyclef Jean, Vegedream, The Beaches, Sanjoy, Nora Fatehi e Bryan Adams.

Una caratteristica distintiva di questo concerto pre-inaugurale è stata la sua ampia accessibilità: milioni di spettatori in tutto il mondo hanno potuto seguirlo gratuitamente grazie alla trasmissione in streaming sull'account ufficiale FIFA della piattaforma TikTok. Nonostante una breve interruzione tecnica della diretta, durata circa dieci minuti, l'evento si è poi svolto regolarmente per una durata approssimativa di due ore, generando un notevole impatto mediatico a livello globale.

Bocelli protagonista dell'inaugurazione mondiale

Andrea Bocelli, universalmente riconosciuto come uno dei massimi esponenti della musica italiana a livello internazionale, si è affermato come figura centrale della cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026. Dall'Auditorio Nacional di Città del Messico, il tenore ha avuto l'onore di inaugurare sia il Fifa Countdown Concert sia la manifestazione ufficiale, eseguendo per la prima volta dal vivo l'inno ufficiale dei Mondiali, “Dna”. Il brano, co-creato con artisti internazionali quali David Guetta, Megan Thee Stallion ed Ejae, simboleggia un ponte tra diverse culture musicali, unite sotto l'egida dello sport.

La presenza di Bocelli, celebrato per la sua inconfondibile vocalità e il suo stile unico, riafferma la tradizione italiana di grandi artisti protagonisti nelle cerimonie mondiali del calcio.

Questo sottolinea il ruolo sempre più centrale della musica nella cultura sportiva contemporanea. L'edizione 2026 dei Mondiali di Calcio, con il coinvolgimento di molteplici paesi e la partecipazione di celebrità internazionali, propone un modello di apertura inclusiva e trasversale, capace di fondere spettacolo, sport e socialità, anche attraverso momenti di leggerezza e spontaneità come quello vissuto tra Bocelli e Ronaldo nel backstage.