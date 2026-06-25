A Roscigno (Salerno), nell'affascinante area archeologica di Monte Pruno, hanno preso il via il 25 giugno 2026 nuove e significative indagini geofisiche. L'obiettivo primario è individuare strutture archeologiche sepolte senza la necessità di scavi diretti, avvalendosi di tecnologie avanzate come il georadar e la magnetometria. Queste attività rientrano nel progetto "Roscigno‑Monte Pruno: Geophysical Analysis and Remote Sensing for Future Research", frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Roscigno, il Cnr‑Ispc di Lecce e Napoli, e autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha sottolineato l'importanza di queste prospezioni, definendole «un ulteriore passo avanti nello studio di Monte Pruno e nelle attività di valorizzazione del sito».

Le prospezioni geofisiche si concentrano specificamente sul settore settentrionale del sito di Monte Pruno, un'area cruciale che si estende tra la Fortificazione Nord, la Porta Nord‑Ovest e l'edificio identificato nel Saggio 10. A guidare queste operazioni sono i ricercatori del Cnr‑Ispc Michele Punzo e Daniela Tarallo. La magnetometria si rivelerà fondamentale per rilevare anomalie del campo magnetico, indicatori potenziali di strutture archeologiche, manufatti metallici o aree soggette ad alte temperature.

Parallelamente, il georadar sarà impiegato per individuare con precisione murature, pavimentazioni e altre evidenze nel sottosuolo. L'obiettivo finale di queste indagini è raccogliere dati preziosi per la pianificazione delle future iniziative di ricerca e valorizzazione del sito, un progetto sostenuto anche dalla Fondazione Monte Pruno.

Monte Pruno: un sito archeologico ricco di storia

Monte Pruno si conferma un insediamento archeologico di straordinaria rilevanza, posizionato a circa due chilometri dal centro di Roscigno, nel cuore pulsante del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La sua storia affonda le radici nel VII secolo a.C., quando fu abitato dagli Enotri, per poi essere occupato dai Lucani nel V secolo a.C.

L'insediamento era caratterizzato da una robusta cinta muraria fortificata, spessa circa cinque metri, di cui una parte è stata riportata alla luce grazie a scavi sistematici. Il sito ospita un parco archeologico, gestito in sinergia con l'Università Federico II di Napoli, che ha anche istituito una scuola-scavo direttamente sul posto. Tra i ritrovamenti più eccezionali spicca la celebre «Tomba del Principe», un corredo funerario di inestimabile valore che include ceramiche a figure rosse, oggetti in bronzo ed etruschi, un kantharos d'argento, pendenti aurei, una corona d'argento e numerosi manufatti in ambra. Parte di questi preziosi reperti è oggi esposta al Museo archeologico provinciale di Salerno.

Un modello di ricerca e valorizzazione integrata

Il progetto in corso a Monte Pruno si inserisce in una più ampia strategia di ricerca e tutela avviata già negli anni Ottanta, che ha visto l'implementazione di campagne di scavo sistematiche e la creazione di una scuola-scavo attiva sul territorio. L'attuale iniziativa, che combina indagini geofisiche non invasive, rigorosa ricerca scientifica e una proficua collaborazione con enti locali, si configura come un modello esemplare per la tutela del patrimonio archeologico e per la sua approfondita conoscenza analitica. Questa sinergia, che vede coinvolte l'Università Federico II, il Comune di Roscigno e la Fondazione Monte Pruno, mira a integrare efficacemente formazione, ricerca e valorizzazione, consolidando la posizione di Monte Pruno come sito di riferimento per l'archeologia del Mezzogiorno.