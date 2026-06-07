La celebre cantante milanese Rose Villain ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Francis Knight Ferrara, attraverso un messaggio semplice e toccante condiviso con i fan su Instagram. L'artista ha scelto di comunicare il lieto evento pubblicando una storia che includeva un cuore nero, il nome del neonato e la frase emozionata: “Mai stata così felice”. Il piccolo Francis Knight Ferrara è venuto alla luce il 2 giugno 2026, alle ore 22:48, nella vibrante città di New York, un luogo che riveste un significato profondo per la coppia.

L'annuncio discreto e il legame con Sixpm

La scelta di Rose Villain di condividere la notizia della nascita del figlio tramite i social media, senza mostrare immagini del neonato, sottolinea il desiderio della coppia di mantenere un profilo riservato e tutelare la privacy del nuovo arrivato. Il padre del bambino è Andrea Ferrara, noto nel mondo della musica come il produttore discografico Sixpm, nonché marito della cantante. La loro unione era stata celebrata nel maggio del 2022, proprio nella metropoli americana di New York, rafforzando ulteriormente il loro legame con questa città. L'attesa del primogenito era stata già annunciata lo scorso marzo, quando Rose Villain aveva pubblicato un video intimo che ripercorreva i momenti salienti della gravidanza, dalla scoperta del test positivo alla prima ecografia.

New York: un crocevia di affetti e ricordi

La decisione di far nascere Francis Knight a New York non è affatto casuale, ma riflette il profondo legame che unisce Rose Villain e Andrea Ferrara a questa metropoli. La città ha rappresentato un punto di svolta nella loro storia personale e professionale: è qui che si sono conosciuti nel 2015 e dove, anni dopo, hanno coronato il loro amore con il matrimonio celebrato a Brooklyn nel 2022. Questo forte attaccamento a New York si intreccia con la volontà della coppia di proteggere la sfera più intima della propria famiglia, una scelta ribadita dalla decisione di non diffondere fotografie del neonato, privilegiando la tutela della privacy familiare.

Rose Villain: la carriera di una cantautrice eclettica

Rose Villain, all'anagrafe Rosa Luini, è una stimata cantautrice e rapper italiana originaria di Milano. Il suo percorso artistico l'ha vista formarsi musicalmente tra la sua città natale e New York, dove ha affinato le sue competenze e sviluppato il suo stile unico. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi artisti di spicco sia nel panorama musicale italiano che internazionale. Il suo sound distintivo è una fusione sapiente di sonorità pop, elementi rap e influenze elettroniche, caratteristiche che l'hanno affermata come una delle voci più originali e riconoscibili della scena musicale contemporanea.