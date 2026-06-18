Prende il via martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, alle ore 21 nella Corte d’Onore di Palazzo Reale, la stagione estiva del Teatro Regio con il progetto “Rosso Beethoven”, un programma dedicato alla fase di svolta creativa del compositore tedesco.

L’inaugurazione del cartellone è affidata a Agata Zając, alla guida dell’Orchestra del Teatro Regio, con un percorso musicale che attraversa uno dei momenti più significativi della produzione beethoveniana: quello in cui il compositore, ancora trentenne, inizia a superare i modelli del passato per costruire una voce autonoma e riconoscibile.

Prometeo, libertà e la nascita di una nuova musica

Il programma prevede la Suite dal balletto Le creature di Prometeo e la Seconda Sinfonia, due opere che condividono una forte tensione verso il rinnovamento e l’affermazione di un linguaggio musicale personale.

“Beethoven era un uomo che credeva nella libertà e nell’umanità, è ancora molto attuale”, ha dichiarato il sovrintendente Mathieu Jouvin, sottolineando la dimensione ideale che attraversa il concerto inaugurale.

Il mito di Prometeo, che dona il fuoco della conoscenza agli uomini, diventa così il simbolo di un’arte intesa come strumento di crescita e consapevolezza. Allo stesso modo, la Seconda Sinfonia riflette una forza creativa che rompe gli schemi e apre nuovi orizzonti espressivi.

L’esperienza “Emozione Reale” a Palazzo Reale

Tutti i concerti iniziano alle ore 21, ma il pubblico potrà accedere a un’esperienza anticipata grazie alla formula “Emozione Reale”, con apertura straordinaria dalle 19.30.

Il percorso include la visita all’appartamento della regina Elena a Palazzo Reale, una passeggiata nel Giardino Ducale e un aperitivo alla Caffetteria Reale, prima dell’ingresso al concerto.