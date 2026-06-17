Il collettivo campano Saint Miguel Cartel annuncia l'uscita del suo nuovo album, intitolato «The World Is S.M.C». Questo progetto discografico segna un capitolo significativo nel percorso artistico del gruppo, nato tra i piccoli comuni irpini di Petruro Irpino, Contrada e Avellino, con l'ambizione di costruire un immaginario internazionale senza mai perdere il legame con il proprio territorio d'origine.

L'album, disponibile dal 17 giugno 2026, si compone di tredici tracce che esplorano un'ampia gamma di sonorità, fondendo trap, drill, influenze West Coast, latin trap e suggestive atmosfere cinematografiche.

Tra le collaborazioni di spicco figurano quelle con Livio Cori nel brano «Acqua e Sale» e Lucariello in «Delinquenza». Il lavoro si distingue per la sua capacità di alternare immagini di strada, riferimenti alla spiritualità urbana, elementi della cultura luxury e suggestioni internazionali, mantenendo sempre forte il richiamo simbolico a San Michele Arcangelo, figura da cui il collettivo prende il nome e che rappresenta un pilastro del proprio immaginario artistico.

Il percorso artistico e il nuovo sound

La storia dei Saint Miguel Cartel affonda le radici in un'amicizia decennale e in percorsi musicali avviati già nei primi anni Duemila. Dopo le prime produzioni indipendenti e il debutto ufficiale con «Saint Miguel Cartel Vol.1» nel 2022, il gruppo ha intrapreso una fase di evoluzione artistica che è culminata nella realizzazione di «The World Is S.M.C».

Un contributo determinante nella definizione del nuovo sound del progetto è stato quello di Pietro Pece, conosciuto come Unkle Pit. Le sue produzioni, sviluppate tra l'Italia e Los Angeles, insieme a un costante lavoro sulla direzione artistica e sul linguaggio visivo, hanno plasmato l'identità sonora e estetica del collettivo.

L'album include una tracklist variegata: «Ancor», «Ave Maria», «Big Racks», «No Problem», «Chrome Hearts», «Acqua e Sale» feat. Livio Cori, «Make + Money», «Ice», «No Bad Vibes», «Take Off The Dress», «Delinquenza» feat. Lucariello, «Quis Ut Deus» e «Till I Collapse». Il progetto mira a costruire un vero e proprio universo narrativo, collegando la provincia campana a un immaginario globale, con una marcata attenzione alla componente visuale e cinematografica, prevedendo anche possibili sviluppi futuri nel formato di short film.

La strategia internazionale e il management

Il management del progetto Saint Miguel Cartel è affidato a Davide Bonavita, amministratore delegato di B13 Records, un'etichetta discografica con base operativa tra l'Italia e gli Stati Uniti. B13 Records si occupa della distribuzione internazionale e del posizionamento strategico del collettivo nei mercati statunitense e latinoamericano. L'obiettivo primario è quello di forgiare un universo narrativo che sappia unire la vivace scena urban italiana con influenze e collaborazioni di respiro globale, ampliando la portata artistica del gruppo.

Con «The World Is S.M.C», i Saint Miguel Cartel si propongono di consolidare la propria presenza originale nella nuova wave urban italiana, portando avanti una visione che integra profondamente le radici locali, una produzione di stampo internazionale e una forte e riconoscibile identità collettiva, proiettando la loro musica oltre i confini nazionali.