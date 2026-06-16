Sal Da Vinci, noto cantante e attore italiano, fa il suo ingresso nel prestigioso cast vocale di Toy Story 5, il nuovo attesissimo capitolo della celebre saga d’animazione Disney. Il film, diretto da Andrew Stanton, sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 18 giugno. In questa sua prima esperienza come doppiatore per la Disney, Da Vinci presterà la voce al personaggio di Pizza cu 'e llente, una singolare fetta di pizza di gomma adornata con occhiali da sole. Nella versione originale americana, il personaggio è doppiato dal rapper Bad Bunny.

L'artista ha espresso grande emozione per questa opportunità, evidenziando il profondo valore affettivo che i film di Toy Story rivestono per intere generazioni, capaci di unire il ricordo del passato con la modernità. "Mi sono molto emozionato... sono film che vivo con il cuore nel passato e la testa nella modernità", ha dichiarato Da Vinci, aggiungendo una riflessione personale e toccante: "i giocattoli, però secondo lui 'hanno un'anima'". Questa affermazione sottolinea la sua visione profonda del mondo ludico e la sua connessione con l'essenza dei personaggi animati.

L'infanzia e la carriera di Sal Da Vinci

Ripercorrendo la sua carriera, Sal Da Vinci ha ricordato il suo precoce esordio artistico, avvenuto all'età di soli sette anni.

Questa rapida immersione nel mondo dello spettacolo ha inevitabilmente condizionato la sua infanzia, lasciandogli poco spazio per il gioco tipico dei bambini. "Ho iniziato troppo presto, non ho avuto molto la possibilità di giocare … lo facevo attraverso il mio mestiere", ha rivelato, evidenziando come la sua professione sia diventata un veicolo per esplorare mondi immaginari. Ha inoltre condiviso ricordi personali legati ai suoi giocattoli d’infanzia, esprimendo una certa nostalgia per i giochi di un tempo.

L'artista ha osservato le trasformazioni del mondo ludico, notando come "oggi i giocattoli sono più tecnologici, ma io sono un po' nostalgico… c’era una bellezza, una sfumatura diversa nel toccare un giocattolo… cose che sono andate un po' perse".

Questa riflessione sul contrasto tra il gioco tradizionale e quello moderno culmina nell'importanza di preservare la propria interiorità: "il bambino dentro di noi è qualcosa di importante, che va custodito", ha concluso Da Vinci. Il suo contributo vocale arricchisce ulteriormente il cast italiano di Toy Story 5, portando una voce amata dal pubblico nel mondo dell'animazione.

Pizza cu 'e llente e l'eredità di Toy Story

Il personaggio di Pizza cu 'e llente si presenta come una delle nuove e divertenti aggiunte in Toy Story 5, continuando la ricca tradizione della saga inaugurata nel 1995. Questa fetta di pizza di gomma con occhiali da sole si unisce a un universo di personaggi che hanno saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori.

Toy Story 5, fedele all'impostazione narrativa che ha reso celebre la serie, prosegue nell'esplorazione di tematiche universali quali l'amicizia, la crescita personale e l'importanza della memoria e dei legami affettivi attraverso le avventure di giocattoli animati.

La saga di Toy Story, prodotta da Pixar Animation Studios e distribuita da Walt Disney Pictures, ha consolidato il suo status di punto di riferimento nell'animazione digitale. Fin dal suo esordio, ha ottenuto un successo internazionale straordinario, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno culturale che ha saputo coinvolgere e emozionare generazioni diverse di spettatori in tutto il mondo.