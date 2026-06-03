Sal Da Vinci entra a far parte del cast vocale di Toy Story 5, il nuovo capitolo della celebre saga Disney e Pixar in arrivo nelle sale italiane dal 18 giugno. Il film riporterà sul grande schermo Woody, Buzz Lightyear e gli altri iconici giocattoli, questa volta alle prese con una sfida inedita: il rapporto tra gioco tradizionale e tecnologia.

Nel trailer finale appena pubblicato, la storica banda di giocattoli si ritrova ad affrontare Lilypad, un innovativo tablet convinto di sapere cosa sia meglio per Bonnie e per il suo modo di fare amicizia.

Sal Da Vinci sarà Pizza cu 'è llente

Sal Da Vinci, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo, darà voce a Pizza cu 'e llente, un personaggio enigmatico e carismatico appartenente a una piccola ma influente comunità di giocattoli dimenticati che vive nella vecchia casetta di Blaze.

Nella versione originale, il personaggio è interpretato da Bad Bunny, artista internazionale vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui sei Grammy Awards.

Tra le nuove voci italiane del film figurano anche Katia Follesa, che interpreterà Lilypad, Federico Basso nel ruolo di Smarty Pants, Gianluca Gazzoli come Bullseye “Perfido”, Jacqueline Luna Di Giacomo nei panni di Snappy e Simone Mori, voce di Atlas.

Il cast storico

Torneranno inoltre i doppiatori storici della saga: Angelo Maggi sarà ancora Woody, Massimo Dapporto presterà la voce a Buzz Lightyear, Ilaria Stagni interpreterà Jessie e Luca Laurenti tornerà nel ruolo di Forky.

In Toy Story 5, i protagonisti si troveranno a confrontarsi con una realtà sempre più dominata dalla tecnologia. L’arrivo di Lilypad metterà in discussione il modo in cui Bonnie vive il gioco, costringendo Woody, Buzz, Jessie e gli altri a interrogarsi sul proprio ruolo nel suo mondo. Una sfida che potrebbe cambiare per sempre il loro universo.

Il film è diretto dal premio Oscar Andrew Stanton, affiancato alla regia da Kenna Harris. Stanton firma anche la sceneggiatura insieme alla stessa Harris, partendo da una storia originale da lui ideata. La produzione è affidata a Lindsey Collins, mentre la colonna sonora porta ancora una volta la firma del compositore premio Oscar Randy Newman, al suo quinto contributo alla saga di Toy Story.