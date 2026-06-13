Vincenzo Salemme celebra un traguardo significativo: cinquant'anni di straordinaria carriera teatrale. Per festeggiare questo importante anniversario, l'artista ha scelto di riportare in scena una delle sue commedie più amate, "E Fuori Nevica", scritta originariamente nel 1994. L'annuncio, avvenuto in occasione di uno show rievocativo della sua lunga attività, sottolinea la decisione di riproporre lo spettacolo dopo trent'anni dall'ultima rappresentazione, con un nuovo cast e una rinnovata regia. Questa scelta promette di offrire al pubblico una prospettiva fresca su un testo che ha già conquistato migliaia di spettatori, tornando nei teatri italiani con nuove date.

Il Cuore di "E Fuori Nevica": La Genesi e il Personaggio di Cico

Salemme ha condiviso i dettagli sulla genesi della commedia, nata da una richiesta specifica di Enzo Iacchetti, che desiderava un testo per tre attori, incluso lui stesso. "Accettai con entusiasmo di inventare una storia con al centro un protagonista dalla testa speciale", ha rivelato Salemme, descrivendo Cico come "un eroe imprevedibile, capace di vincere i pregiudizi e le ipocrisie del cosiddetto mondo normale". L'autore ha tenuto a precisare che Cico "non ha una precisa patologia mentale", evidenziando come non sia un medico per addentrarsi in tecnicismi psichiatrici. Piuttosto, Cico è "soltanto una persona con un equilibrio psicofisico molto molto particolare", un vero e proprio "unicum in un mondo di omologati".

La sua forza risiede nella capacità di "arrivare al cuore di tutti quelli che hanno a cuore il disagio e la diversità dei fragili", un messaggio di profonda umanità che risuona ancora oggi.

La Grande Tournée Estiva e Autunnale: Tutte le Date

Lo spettacolo, che vede Salemme non solo come autore e regista ma anche come interprete principale, intraprenderà una vasta tournée che toccherà diverse città italiane. Le date previste includono il 19 luglio al Teatro La Versiliana a Marina di Pietrasanta, il 25 luglio nella Rotonda del Lungomare a Taranto, il 26 luglio nella Levante Arena a Giovinazzo, il 30 luglio nella Cava del Sole Arena a Matera. Ad agosto, gli appuntamenti proseguono il 2 a Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, il 3 nella Certosa di San Lorenzo a Padula e il 5 nell'Arena del Mare Bcc Roma a Sabaudia.

La tournée riprenderà ad agosto con la data del 29 nel Porto di Giulianova, per poi proseguire a settembre il 4 nell'Arena Beniamino Gigli a Porto di Recanati, il 12 al Teatro Romano di Verona, il 15 nella Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone" a Roma e si concluderà il 17 nella suggestiva Reggia di Caserta.

Un Percorso Artistico Lungo Cinquant'anni: Dalla Produzione al Palcoscenico

La produzione di "E Fuori Nevica" è curata da "Chi è di scena", mentre l'organizzazione e la distribuzione sono affidate a Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e a Stefano Francioni per Stefano Francioni Produzioni. Questo ritorno sulle scene è anche l'occasione per ripercorrere la ricca carriera di Salemme.

Il suo debutto teatrale risale al 1976 con "Ballata e morte di un capitano del popolo" nella compagnia di Tato Russo. Successivamente, dal 1978 al 1984, ha fatto parte della prestigiosa compagnia di Eduardo De Filippo, un'esperienza formativa fondamentale. Ha poi collaborato con Carlo Cecchi in "La Tempesta" nel 1986 e con la compagnia di Luca De Filippo in "Don Giovanni" nella stagione 1986-87. Fino al 1992, Salemme ha continuato ad alternare i propri testi con quelli di Eduardo De Filippo all'interno della compagnia del figlio Luca. Dal 1986, ha intrapreso un percorso autonomo, scrivendo, dirigendo e interpretando oltre trenta testi teatrali nel corso di quarant'anni, consolidando la sua posizione come uno dei più prolifici e amati artisti del panorama teatrale italiano.