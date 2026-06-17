Un allarme per lo stato di conservazione del Castello e della Torre Angioina di Salerno ha spinto un'associazione culturale salernitana a richiedere un'ispezione urgente. La segnalazione, che denuncia rischi strutturali imminenti per i due storici edifici, simboli del patrimonio architettonico cittadino, è stata inoltrata alle autorità competenti il 17 giugno 2026. L'intervento è stato definito “inderogabile” e urgente dall'associazione, che ha evidenziato la necessità di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e la perdita di un tassello fondamentale della storia locale.

“La verifica dello stato attuale della struttura deve essere tempestiva, considerati i segnali preoccupanti emersi da recenti sopralluoghi”, ha dichiarato il portavoce.