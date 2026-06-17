Un allarme per lo stato di conservazione del Castello e della Torre Angioina di Salerno ha spinto un'associazione culturale salernitana a richiedere un'ispezione urgente. La segnalazione, che denuncia rischi strutturali imminenti per i due storici edifici, simboli del patrimonio architettonico cittadino, è stata inoltrata alle autorità competenti il 17 giugno 2026. L'intervento è stato definito “inderogabile” e urgente dall'associazione, che ha evidenziato la necessità di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e la perdita di un tassello fondamentale della storia locale.
“La verifica dello stato attuale della struttura deve essere tempestiva, considerati i segnali preoccupanti emersi da recenti sopralluoghi”, ha dichiarato il portavoce.
L'iniziativa si concentra su criticità emerse negli ultimi mesi, tra cui il deterioramento delle mura antiche e lesioni significative sulla Torre. L'associazione ha ribadito come la tutela del Castello e della Torre Angioina rappresenti non solo un dovere istituzionale, ma anche un atto di responsabilità verso le future generazioni. È stato richiesto agli enti preposti, come la Soprintendenza e il Comune, di effettuare un sopralluogo tecnico approfondito e di pianificare, se necessario, tempestive opere di consolidamento e restauro per la loro stabilità.
Il valore storico del complesso monumentale
Il Castello di Salerno, noto anche come Castello di Arechi, e la Torre Angioina sono simboli identitari della città campana. Erano parte integrante delle fortificazioni che, nel corso dei secoli, hanno protetto Salerno e il suo territorio. Il Castello, costruito in epoca longobarda e ampliato dagli Angioini, domina la città e accoglie numerose iniziative culturali. La Torre Angioina, risalente al periodo angioino, si distingue per la sua posizione strategica e per il ruolo difensivo svolto in passato, specialmente durante incursioni e assedi.
La salvaguardia: una sfida per il patrimonio culturale
Negli ultimi decenni, la manutenzione del Castello e della Torre Angioina ha rappresentato una sfida complessa a causa delle difficili condizioni meteorologiche e del naturale degrado delle strutture. Sebbene in passato siano stati effettuati restauri, le recenti segnalazioni impongono una nuova e urgente attenzione su questi inestimabili monumenti. La salvaguardia di tali edifici storici non garantisce solo la continuità di un'eredità culturale, ma è anche una fondamentale risorsa turistica e identitaria per Salerno. La mobilitazione dell'associazione si inserisce in un più ampio dibattito sulla valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale locale, evidenziando l'urgenza di agire.