Paolo Di Paolo, direttore artistico di Salerno Letteratura, ha categoricamente smentito ogni ipotesi di censura nei confronti dello scrittore Erri De Luca. Durante la rassegna letteraria campana, in programma dal 15 al 22 giugno 2026, Di Paolo ha ribadito con fermezza che “non c'è stata e non c'è nessuna censura”, dissipando le voci su una presunta esclusione. Ha chiarito che, sebbene Erri De Luca non sia stato invitato per questa edizione, “non c’è mai stata alcuna volontà di escluderlo o impedirgli di intervenire”, sottolineando l'apertura del festival a “ogni tipo di contributo e punto di vista”.

Salerno Letteratura: un polo culturale nel Mezzogiorno

Nato nel 2013, Salerno Letteratura si è affermato come un appuntamento cruciale per la città e per il panorama culturale nazionale. Richiamando autori, studiosi e lettori da tutta Italia, il festival trasforma ogni anno il centro storico di Salerno in una vivace cittadella della cultura, con centinaia di appuntamenti tra presentazioni, confronti pubblici e spettacoli. Il suo valore risiede nella capacità di attrarre nomi di spicco della scena editoriale e letteraria, italiana e internazionale, promuovendo dialoghi aperti e una pluralità di voci, in un contesto dove “le idee si incontrano e si scontrano senza preclusioni”.

Impatto e promozione culturale sul territorio

Sin dalla sua fondazione, Salerno Letteratura ha contribuito significativamente al rilancio del centro storico cittadino, animando piazze, cortili storici e librerie indipendenti. Il programma è volutamente multidisciplinare, abbracciando poesia, spettacolo, fumetto, e ospitando incontri con traduttori e autori internazionali, arricchendo il tessuto culturale di Salerno e incoraggiando una partecipazione diffusa. La trasparenza nella comunicazione istituzionale e la ferma smentita di casi di censura rafforzano la missione del festival di favorire un dibattito pubblico sereno e inclusivo, consolidando Salerno Letteratura come un laboratorio dinamico di confronto e crescita culturale per la regione e il Paese.