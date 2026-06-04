Il Festival Salerno Letteratura, con inizio il 13 giugno, ha annunciato la sostituzione della prolusione inaugurale che era stata affidata allo scrittore Erri De Luca. La decisione è giunta a seguito delle polemiche suscitate dalle dichiarazioni dell'autore su Israele, sionismo e genocidio in Palestina. Paolo Di Paolo, direttore artistico della manifestazione, ha però specificato che non si tratta di "esclusione, né censura in nessun modo", respingendo le accuse.

La decisione degli organizzatori e le prime reazioni

La cerimonia di apertura del festival vedrà ora una riflessione pubblica, condotta congiuntamente dai direttori artistici Paolo Di Paolo e Gennaro Carillo, che prenderanno il posto originariamente previsto per De Luca.

Di Paolo ha spiegato che "non avrebbe avuto senso fare un’altra apertura come seconda scelta", evidenziando come la decisione sia stata "sofferta e condivisa". L'intento, ha aggiunto, era una forma di protezione nei confronti dello scrittore, non una sua "diminuzione". A Erri De Luca era stata offerta la possibilità di partecipare a un evento differente durante il festival, ma la sua risposta è stata: "me ne sto a casa". L'organizzazione ha dichiarato di aver compreso la scelta e di esserne dispiaciuta.

La Fondazione Alfonso Gatto ha espresso "piena solidarietà agli organizzatori per il coraggio", condannando le accuse di moralismo e gli attacchi da "neofascisti e odiatori seriali". Di contro, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha etichettato la scelta come un’esclusione "illiberale", paragonandola a una "decisione sovietica" e denunciando un attacco alla libertà di parola.

In segno di solidarietà con De Luca, alcuni ospiti come Paolo Flores d’Arcais, Roberto Cotroneo e Marco Lodoli hanno ritirato la loro partecipazione al festival.

Il dibattito culturale e le posizioni a confronto

Gennaro Carillo, condirettore artistico, ha ribadito che la decisione è stata "condivisa e difficile da prendere", ammettendo la complessità nel far comprendere le motivazioni. Carillo ha chiarito che non si è trattato di una vera e propria esclusione, bensì di un cambio di sezione, con un invito comunque rinnovato a De Luca. Il mondo della cultura si è diviso: Maurizio de Giovanni ha espresso perplessità sul perché a De Luca debba essere impedito di esprimere le proprie idee, mentre Marino Niola ha sostenuto che "non può essere l’onda dell’opinione pubblica a decidere se è genocidio, semmai sarà la storia".

Nonostante le defezioni di alcuni nomi, altri intellettuali come Marino Niola e la redazione di MicroMega hanno confermato la loro presenza, contribuendo a mantenere il Festival Salerno Letteratura come un luogo di confronto libero. Il dibattito sulle scelte della direzione e sulla libertà di espressione rimane aperto, coinvolgendo attivamente istituzioni, organizzatori e gli ospiti della manifestazione.