Il Marefestival Premio Troisi, al suo quindicesimo anniversario sull’isola di Salina, nelle Eolie, celebra un percorso di successo: 15 anni, 120 nomi del cinema premiati, 800 ospiti e 38.000 spettatori. La manifestazione, in memoria di Massimo Troisi, che qui girò Il Postino, si conferma un appuntamento culturale di rilievo con premiazioni, interviste, proiezioni e focus su temi d’attualità. Il direttore artistico ha definito i quindici anni “un traguardo importante ma soprattutto un punto di partenza”, annunciando la prossima edizione dal 18 al 20 giugno 2027.

L’edizione ha accolto ospiti come Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Aurora Quattrocchi, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, Vincenzo De Lucia, il regista Marco Risi e Maria Grazia Cucinotta, madrina storica. Presenti anche il sassofonista Nat Minutoli e Gerardo Ferrara, controfigura di Troisi ne Il Postino, sfilato con la bicicletta del film. Momenti salienti: l’apparizione congiunta dei protagonisti italiani di 007 (Giannini, Cucinotta, Cléry) e l’incontro, a quasi quarant’anni dal debutto, tra Aurora Quattrocchi e Marco Risi, artefice del suo lancio cinematografico e vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Nascita e identità del Marefestival

Nato nel 2012 da Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, con l’organizzazione di Francesco Cappello, il Marefestival ha sviluppato un’identità unica tra cinema, musica e cultura nelle Eolie.

Nel 2013 è stato istituito il Premio Troisi, legato all’intitolazione del pontile e alla donazione di una scultura della bicicletta de Il Postino. Con Maria Grazia Cucinotta madrina fissa e la conduzione di Nadia La Malfa (interviste di Giovanni Pontillo), il festival ha consolidato un rapporto autentico tra artisti e pubblico nell’intimo scenario isolano.

Sviluppo e legame con il territorio

Il quindicennale ha rafforzato il legame tra festival e territorio. Le novità includono il debutto teatrale de Il Postino a Pollara (compagnia Tabularasa di Milazzo) e l’inaugurazione del nuovo porto di Malfa, strategico per l’accesso all’isola. È in produzione un documentario sulla storia della manifestazione, anticipato da un cortometraggio nel 2026 e previsto per il completamento nel 2027. Questa evoluzione conferma il ruolo del festival non solo come omaggio a Massimo Troisi, ma anche come motore culturale che intreccia memoria, arte e sviluppo isolano.