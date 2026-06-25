I torcitoi e gli storici macchinari tessili del Belvedere di San Leucio sono stati ufficialmente rimessi in funzione, restituendo vita a un patrimonio industriale di inestimabile valore. Questo complesso, parte integrante del sito UNESCO che include la Reggia di Caserta e l’Acquedotto Carolino, vede ora le sue macchine non più statiche, ma nuovamente operative. L'importante iniziativa è frutto di una sinergia tra il Rotary Club Caserta ‘Terra di Lavoro 1954’, Confindustria Caserta, l’associazione ‘Amici della Reggia di Caserta’ e ‘San Leucio Silk’.

L'accurato intervento di restauro ha interessato l'intero impianto elettrico, ora equipaggiato con moderni dispositivi di protezione contro il sovraccarico. È stato implementato un sistema innovativo che permette alle guide turistiche di attivare autonomamente i torcitoi, offrendo ai visitatori un'esperienza più dinamica e interattiva. Ulteriori migliorie includono l'installazione di protezioni per prevenire blocchi meccanici e un temporizzatore per lo spegnimento automatico, garantendo sicurezza ed efficienza. La manutenzione completa, la pulizia meticolosa e la reintegrazione delle componenti meccaniche hanno permesso di ripristinare la piena funzionalità di questi macchinari, che per anni erano rimasti silenziosi e inattivi.

La storia e la struttura del Belvedere di San Leucio

Il Belvedere di San Leucio, un gioiello architettonico e storico, vanta una posizione panoramica privilegiata, offrendo una vista mozzafiato sulla pianura campana, il Vesuvio e il Golfo di Napoli. Acquistato nel 1759 dal re di Napoli Ferdinando IV di Borbone, il sito, inizialmente concepito come casino di caccia, fu successivamente trasformato in una moderna fabbrica della seta su progetto dell’architetto Collecini. Intorno alla struttura principale, sorsero scuole e le prime abitazioni operaie, vere e proprie villette a schiera con telaio incorporato. Fu qui che prese forma il visionario progetto di Ferdinandopoli, una città utopica fondata su principi di parità tra uomini e donne, reddito proporzionale al merito, sostegno a anziani e malati, e l'abolizione dei matrimoni combinati, anticipando concetti sociali estremamente innovativi per l'epoca.

Oggi, il complesso monumentale si presenta come un affascinante polo museale di archeologia industriale. Il percorso di visita si snoda dalla Piazza della Seta, attraversando il grande Arco borbonico, fino all'ampio cortile Ferdinando, arricchito da siepi, una fontana monumentale e una scultura moderna. Il museo illustra dettagliatamente il ciclo produttivo della seta, dalle fasi iniziali al passaggio all’automazione, attraverso l'esposizione di antichi telai, torcitoi, schede perforate e una grande ruota idraulica al piano inferiore. Gli antichi telai in legno di ciliegio, ancora funzionanti, sembrano quasi attendere il ritorno degli operai. La visita prosegue negli appartamenti reali, con la sala da pranzo affrescata con scene della vita di Bacco, la stanza da letto, l'appartamento dei principi e il Bagno della Regina, ambienti che un tempo erano rivestiti dalle pregiate sete prodotte in loco.

Dalle terrazze dei Reali Giardini si gode una vista sui quartieri operai di San Ferdinando e di San Carlo, ammirando il layout geometrico dei giardini con la fontana centrale e le siepi di bosso ordinate. Il percorso si conclude con uno sguardo panoramico sull'intero complesso, inclusa la Coculliera, deposito per i bachi da seta, e la Filanda dei Cipressi, dove avveniva l'estrazione del filamento di seta.

Recupero, valorizzazione e prospettive future

Il Belvedere di San Leucio, dopo anni di abbandono, è stato oggetto di un significativo recupero grazie agli interventi congiunti del Ministero dei Beni Culturali, del FAI e dell'UNESCO, che dal 1997 lo ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità.

La recente riattivazione dei torcitoi e dei macchinari tessili segna un ulteriore, fondamentale passo nella valorizzazione di questo sito storico. Il complesso non si limita a essere un'attrazione turistica, ma si propone attivamente come centro per la trasmissione delle preziose competenze artigianali legate alla seta. Tra le ambiziose prospettive della comunità leuciana, spicca l'intenzione di istituire una vera e propria scuola all'interno del Complesso, che utilizzi i macchinari restaurati per insegnare alle nuove generazioni l'arte della filanda, assicurando così la continuità di una tradizione secolare.