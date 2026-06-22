La Tigre continua a ruggire. Forte del grande successo di pubblico, la mostra "Sandokan. La Tigre ruggisce ancora", ospitata all’Orangerie della Reggia di Monza, è stata prorogata fino al 6 settembre 2026. Un’estensione che consente al pubblico di continuare a esplorare l’universo di Emilio Salgari e del suo personaggio più celebre, la Tigre della Malesia.

Curata da Francesco Aquilanti e Loretta Paderni, l’esposizione ripercorre oltre un secolo di immaginario salgariano attraverso opere originali, illustrazioni, materiali d’archivio, cinema, fumetto e cultura pop, mostrando come il mito di Sandokan abbia attraversato generazioni senza perdere forza evocativa.

Un evento speciale per celebrare la proroga

Per festeggiare la proroga, domenica 28 giugno la mostra propone una giornata di appuntamenti dal titolo "Navigando con Salgari: dal Po al Lambro", un percorso tra editoria, illustrazione, ricerca e cinema dedicato all’eredità dello scrittore veronese.

Libri e immagini: l’illustrazione di Salgari

Dalle ore 16.00 è prevista la prima presentazione pubblica del volume "Alberto Della Valle illustra Salgari", curato da Santo Alligo e Pompeo Vagliani per la Fondazione Tancredi di Barolo.

Il libro, inserito nella collana ILLUSTRISSIMI. Grandi illustratori di ieri e di oggi, rende omaggio all’artista che più di altri ha contribuito a definire l’immaginario visivo salgariano, dando forma a personaggi, paesaggi e avventure entrati nell’immaginario collettivo.

All’incontro parteciperanno anche rappresentanti di archivi e istituzioni culturali, tra cui Gaia Salvatori e Bruno Crimaldi dell’Archivio Matania, Samanta Sarti dell’Archivio Vittorio e Samanta Sarti e Franca Viglongo delle Edizioni Viglongo, in un dialogo dedicato al ruolo dell’illustrazione nella fortuna editoriale di Salgari.

Cinema e memoria: Salgari sul grande schermo

Alle 17.00 sarà proiettato il cortometraggio "Variazioni fantastiche su eventi realmente accaduti a Torino nel 1911", scritto e diretto da Giulio Maria Cavallini.

Il film, ispirato al volume "Emilio Salgari il padre degli eroi" curato da Giovanni Arpino e Roberto Antonetto, vede Valerio Binasco nel ruolo dello scrittore e intreccia ricostruzione storica e immaginazione cinematografica negli ultimi momenti della sua vita.

Saranno presenti il regista e l’attore protagonista, che dialogheranno con il pubblico sul lavoro di ricerca alla base del progetto.

Un ponte tra Torino e Monza

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo - MUSLI di Torino e valorizza un ampio fondo salgariano composto da edizioni storiche e disegni originali conservati nell’archivio-biblioteca della Fondazione.

Una giornata che unisce idealmente Torino e Monza, passato e presente, per raccontare come l’opera di Emilio Salgari continui ancora oggi a generare nuove narrazioni e nuove immagini dell’avventura.