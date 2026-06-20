L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma inaugura la propria Bibliomediateca in una nuova veste: dal 23 giugno, la sede si trasforma anche in spazio espositivo. Ospita la prima mostra dedicata a Franco Ferrara, violinista, compositore, direttore d’orchestra e didatta del secondo Novecento, nonché accademico di Santa Cecilia.

L’iniziativa, parte di un ciclo bimestrale di esposizioni temporanee, mira a valorizzare il patrimonio dell’Archivio storico e dei Fondi dell’Istituzione. Propone documenti in gran parte inediti — fotografie, partiture, lettere e programmi di sala — offrendo un ritratto intimo del maestro.

Alle 17 del 23 giugno interverranno la musicologa Alessandra Carlotta Pellegrini e Marcello Panni, allievo di Ferrara e accademico.

Per Ferrara, la mostra traccia la complessa parabola esistenziale e artistica: dagli esordi come violinista fino al successo sul podio. La sua carriera fu interrotta bruscamente da un inspiegabile malore nel concerto del 1940, seguito da una lunga serie di interruzioni che lo costrinsero, nel 1948, a un quasi totale ritiro dalle esibizioni pubbliche. Terminata prematuramente la carriera da direttore dal vivo, si dedicò all’insegnamento e coltivò un intenso rapporto con il cinema, dirigendo le colonne sonore di oltre settanta film e componendo le musiche di sei lungometraggi, tra cui Il sacco di Roma (1953) di Ferruccio Cerio.

Il patrimonio archivistico di Franco Ferrara

L’Archivio di Franco Ferrara è un fondo conservato presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio il 29 gennaio 1986. Il fondo, organizzato in 4.232 unità contenute in novantacinque scatoloni, fu inventariato nel novembre 1986 dall’allievo Roberto Liso e acquisito nel 2016 dalla Fondazione Arts Academy, a seguito del fallimento della Fondazione omonima.

Grazie alla mostra, il pubblico può per la prima volta esplorare materiali che testimoniano la ricchezza del fondo documentario, dalle documentazioni personali alla memoria professionale. I pezzi esposti sono parte di un patrimonio volto a raccontare in modo diretto e materiale la vicenda artistica e umana di uno dei maestri più influenti della musica italiana del Novecento.

Il contesto e il ruolo della Bibliomediateca

La Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in funzione principale come biblioteca e mediateca, assume una nuova funzione culturale ospitando da giugno una serie di esposizioni temporanee su figure chiave legate all’Accademia. Dopo Franco Ferrara, nel corso del 2026 saranno protagonisti Mauro Bortolotti e Orazio Fiume, ciascuna esposizione accompagnata da un incontro di approfondimento sul protagonista.

In tal modo, la Bibliomediateca promuove una fruizione attiva del materiale d’archivio, favorendo contesti di riflessione storica e musicale legati alla missione dell’Accademia stessa.