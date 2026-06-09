La Regione Sardegna ha formalizzato una nuova intesa con i Comuni di Sassari, Cagliari, Oristano, Iglesias, Castelsardo, Bosa e Alghero per la promozione dell’«Itinerario delle sette città regie». L’accordo, sottoscritto nel mese di giugno 2026, mira a valorizzare questi centri dell’Isola che, nel corso dei secoli, hanno ricoperto il ruolo di città regie, custodi di un significativo patrimonio storico, architettonico e identitario. L’intesa prevede che la Regione coordini, con il supporto dei Comuni, azioni di carattere culturale, turistico e promozionale con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di questi territori sia a livello regionale sia nazionale.

Il progetto coinvolge i sindaci dei sette centri urbani, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale per la valorizzazione dell’eredità culturale sarda. Il presidente Christian Solinas ha definito l’accordo “un punto di partenza fondamentale per una valorizzazione concreta dell’identità storica e della cultura della Sardegna, che passa necessariamente anche attraverso le sue città principali”. L’iniziativa punta a far conoscere a un pubblico più ampio la storia e le peculiarità di ogni città regia, attraverso eventi, itinerari tematici e la valorizzazione di musei, monumenti e tradizioni popolari.

Un percorso tra storia e identità sarda

L’itinerario connette città che, nei secoli passati, hanno rappresentato poli fondamentali nell’organizzazione amministrativa e politica della Sardegna.

Cagliari, capitale storica e sede di importanti istituzioni del Regno di Sardegna, e Sassari, con un forte ruolo durante il periodo giudicale e aragonese, ne sono esempi. Oristano, centro del Giudicato d’Arborea, e Iglesias, città mineraria di origini medievali, sono accomunate dalla presenza di notevoli complessi monumentali e testimonianze architettoniche. Completano il percorso Castelsardo, con la sua fortezza sul mare, Alghero, con le sue mura catalane, e Bosa, con il suo quartiere medievale Sa Costa, offrendo un quadro identitario unico.

L’obiettivo principale è promuovere questa rete anche attraverso la digitalizzazione dell’offerta culturale, favorendo un modello di turismo esperienziale e sostenibile.

I sindaci hanno espresso soddisfazione per la possibilità di incrementare sia la visibilità sia le opportunità economiche dei rispettivi territori.

Le peculiarità delle città regie e la prospettiva di sviluppo culturale

Le città regie della Sardegna conservano testimonianze riconducibili ai periodi giudicale, aragonese, piemontese e sabaudo. Ogni centro urbano si distingue per la presenza di edifici storici quali la Cattedrale di San Nicola a Sassari, il Castello di San Michele a Cagliari, il Duomo di Oristano, la Cattedrale di Santa Chiara a Iglesias, la Cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo, la Cattedrale di Santa Maria a Alghero e la Cattedrale dell’Immacolata Concezione a Bosa. La sinergia avviata permette di strutturare nuovi percorsi didattici e museali che connettano queste realtà storiche, favorendo così la crescita di una consapevolezza diffusa sulla ricchezza culturale sarda.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali per la promozione territoriale e culturale avviate negli ultimi anni, precisando la volontà di investire in interventi strutturali e di promozione integrata in collaborazione con le amministrazioni locali.