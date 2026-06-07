Il reboot del franchise 'Scary Movie' ha conquistato la vetta del box office nordamericano, segnando un debutto eccezionale e confermando la prepotente ascesa del genere horror nelle sale. La pellicola, una parodia vietata ai minori, ha incassato ben 56 milioni di dollari nel weekend di apertura, superando ogni aspettativa e stabilendo il miglior esordio nella storia della saga. Questo successo iniziale ha spinto l'incasso globale oltre i 105 milioni di dollari, evidenziando una rinnovata popolarità per le commedie horror, alimentata da un mix di nostalgia e passaparola.

Nonostante l'exploit di 'Scary Movie', altri titoli attesi hanno registrato performance più contenute. Al secondo posto si è posizionato 'Masters of the Universe', una produzione Amazon MGM, con un incasso inferiore ai 30 milioni di dollari negli Stati Uniti. Questo risultato è apparso sottotono, considerando un investimento produttivo che si aggira intorno ai 200 milioni di dollari, escluse le spese di marketing. Il film, ispirato alla celebre linea di giocattoli Mattel e alla serie animata degli anni Ottanta, ha attratto principalmente gli appassionati di lunga data e i collezionisti, senza riuscire a generare un impatto significativo sul pubblico di massa.

L'onda dell'horror travolge le nuove generazioni

La costante presenza di film horror ai vertici degli incassi nordamericani è ulteriormente rafforzata dai risultati di altri due titoli di successo: 'Backrooms' e 'Obsession'. Entrambi si sono dimostrati particolarmente efficaci nel catturare l'attenzione del pubblico più giovane, in particolare la Generazione Z, consolidando il genere terrore come protagonista indiscusso del botteghino estivo 2026. 'Backrooms', prodotto dalla casa newyorchese A24, si è aggiudicato il terzo posto questa settimana, aggiungendo altri 26 milioni di dollari ai suoi incassi. Il totale raggiunto in Nord America sale così a 135 milioni di dollari, mentre a livello globale ha superato i 213 milioni.

Questi numeri consacrano 'Backrooms' come il maggiore successo commerciale nella storia di A24, superando il precedente record detenuto da 'Marty Supreme', fermo a 191 milioni.

In quarta posizione, il thriller 'Obsession' di Curry Barker ha raccolto 25,6 milioni di dollari nel suo quarto weekend in sala, mostrando una notevole tenuta con una diminuzione di appena il 7% rispetto alla settimana precedente. Il totale nordamericano ha raggiunto i 152 milioni di dollari, e gli analisti prevedono che supererà i 200 milioni a livello mondiale entro la fine del weekend.

Il trionfale ritorno del team originale di 'Scary Movie'

Il rilancio di 'Scary Movie', a tredici anni dall'ultimo capitolo, segna il ritorno del cast originale e dei fratelli Wayans alla sceneggiatura, con Michael Tiddes alla regia.

Questa operazione celebra i meccanismi parodistici e la rinnovata collaborazione del team creativo storico, fattori chiave per la straordinaria risposta positiva del pubblico. Il debutto da 56 milioni di dollari rappresenta il record assoluto per la saga, superando il precedente picco di 'Scary Movie 3', che nel 2003 incassò 49,7 milioni. L'uscita del film, avvenuta il 5 giugno, è stata accolta come un momento di rinascita per la commedia horror parodistica negli Stati Uniti.

A completare la top five settimanale si è inserito anche 'The Amazing Digital Circus: The Last Act' di Fathom Entertainment, con un incasso di 20 milioni di dollari. Ciò conferma che la stagione cinematografica estiva è caratterizzata da una notevole varietà di proposte, ma soprattutto dal predominio del terrore e della nostalgia tra le preferenze del pubblico.