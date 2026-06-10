È venuta a mancare a Milano, all'età di 66 anni, Patrizia Caselli, celebre attrice e conduttrice televisiva che ha lasciato un segno indelebile negli anni Ottanta e Novanta. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 9 giugno presso il Policlinico di Milano, è stata diffusa dalla famiglia. Nata a Milano il 13 maggio 1960, Caselli aveva affrontato una difficile battaglia contro un carcinoma polmonare al terzo stadio, diagnosticatole nel 2024; il decesso è sopraggiunto a causa di complicazioni cardiache.

La sua brillante carriera l'ha vista protagonista sia sui canali della Rai che nelle emittenti private, dove il suo carisma e la sua professionalità l'hanno resa un volto amato e riconosciuto dal pubblico italiano.

Tra i numerosi programmi che l'hanno vista in primo piano, si ricordano "Bella d'estate", "La rete", "Detto tra noi" e "Se fosse...". Un ruolo di particolare rilievo fu la conduzione di "Detto tra noi" su Rai 2, un apprezzato format pomeridiano che presentava insieme a Piero Vigorelli e che molti critici hanno indicato come un vero e proprio precursore di trasmissioni di successo come "La vita in diretta". Nel corso della sua attività professionale, Patrizia Caselli ha avuto l'opportunità di collaborare con grandi nomi dello spettacolo, tra cui Walter Chiari e Luciano Rispoli, e ha anche maturato esperienze nel mondo del cinema, lavorando con il compianto regista Nanni Loy.

Una scelta di vita radicale: l'esilio ad Hammamet con Craxi

Un capitolo cruciale e profondamente personale nella vita di Patrizia Caselli fu la sua decisione di ritirarsi dalla scena televisiva dopo il 1994. Scelse, infatti, di trasferirsi ad Hammamet, in Tunisia, per stare accanto a Bettino Craxi, con il quale aveva intrapreso una significativa relazione sentimentale. Questa fu una scelta di vita radicale, che la portò a lasciare la notorietà e la carriera consolidata per condividere l'esilio dell'ex presidente del Consiglio. Caselli rimase al fianco di Craxi, sostenendolo nell'isolamento e nelle difficoltà, fino alla sua morte, avvenuta nel 2000. Un gesto di profonda dedizione che la allontanò definitivamente dai riflettori, ma che testimoniò la forza del loro legame.

Dopo la scomparsa di Craxi, Patrizia Caselli ha ricostruito la propria esistenza. Ha sposato il medico Alberto Bossi e ha accolto e cresciuto con grande affetto un figlio adottivo, François, mantenendolo lontano dalla curiosità mediatica. Negli ultimi anni, pur con un profilo più discreto, Caselli era tornata occasionalmente in televisione, partecipando come opinionista a diversi programmi Mediaset. Nel 2024, con ammirevole coraggio, aveva scelto di condividere pubblicamente la sua battaglia contro il carcinoma polmonare.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo e i funerali

La notizia della sua dipartita ha generato un'ondata di commozione e numerosi messaggi di cordoglio, che hanno inondato il suo profilo Facebook e l'intero mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

Il ricordo di Patrizia Caselli, con la sua poliedrica carriera e le sue scelte di vita coraggiose, rimarrà un esempio indelebile. I funerali si terranno venerdì 12 giugno a Milano, offrendo l'occasione per l'ultimo saluto a un volto che ha segnato un'epoca.