Una missione archeologica egiziana ha rinvenuto un corredo funerario quasi completo nella tomba di ‘Panehsy’, nel quartiere di Matariya al Cairo, parte dell’antica necropoli di Heliopolis. La scoperta, annunciata dal ministero delle Antichità, è di rilievo per le pratiche funerarie egizie. Il sito, noto come ‘Oun’, fu il principale centro religioso del dio sole Ra nell’Egitto faraonico.

Sotto una sepoltura in mattoni di fango con resti scheletrici, è emerso un tesoro archeologico: strumenti cosmetici e oggetti simbolici. Spiccano uno specchio in rame, due contenitori per kajal in alabastro (con tracce) e uno in rara ossidiana nera.

Due vasi in maiolica azzurra, uno con sei scarabei incisi (due in cornici di metallo giallo, presumibilmente oro). Il corredo include amuleti in maiolica (anatra, corona Atef), quattro pietre (due corniola, una rosata in montatura d’oro, una verde-azzurra) e cinque paia di orecchini in metallo giallo (probabilmente oro, diametri 1,5-2,5 cm). Recuperati anche blocchi di calcare con iscrizioni geroglifiche.

Il contesto di Heliopolis e le scoperte precedenti

Le scoperte attuali si sommano a indagini precedenti, che avevano già rivelato strutture funerarie in mattoni di fango e calcare, oltre a due sarcofagi frammentati e sovrapposti: uno in terracotta e l’altro in gesso dorato con iscrizioni rosse.

Quest’ultimo custodiva resti dorati, ritenuti di una figura militare, e una moneta forse risalente al periodo romano. Ulteriori blocchi calcarei con iscrizioni confermano la ricchezza storica e l'uso sepolcrale ininterrotto del sito.

La necropoli di Panehsy è una testimonianza fondamentale di diversi periodi storici, usata per sepolture illustri dal Periodo Tardo all’epoca romana e fino al periodo cristiano. L’ampiezza cronologica permette di ricostruire l’evoluzione delle pratiche funerarie, delle credenze religiose e delle strutture sociali in uno dei più importanti centri religiosi antichi.

Il significato storico e archeologico di Heliopolis

Heliopolis (oggi Matariya, anticamente Oun) fu il principale fulcro religioso per il culto solare nell’Egitto faraonico.

La necropoli è una fonte inestimabile per la ricostruzione delle pratiche sepolcrali di élite religiose e militari, confermando il ruolo strategico di Heliopolis. Le scoperte, inclusa la cachette funeraria quasi intatta e gli oggetti di pregio (ossidiana, rame, metalli preziosi, maiolica), riaffermano il costante interesse scientifico per il sito. Questi ritrovamenti permetteranno una comprensione più approfondita dello sviluppo di pratiche rituali, costumi estetici e reti di scambio nell’antico Egitto, consolidando la necropoli di Heliopolis tra le testimonianze archeologiche più significative della regione.