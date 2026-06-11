Gli Scorpions, iconica band rock tedesca, si preparano a infiammare il palco dell’AMA Music Festival per l’unica data italiana del loro attesissimo tour “Coming Home 2026 – Over 60 Years of Scorpions”. L’evento, che vedrà la partecipazione dei Saxon come ospiti speciali, rappresenta un’occasione imperdibile per i fan italiani di assistere a uno spettacolo che ripercorre oltre sessant’anni di una carriera costellata di successi. Rudolf Schenker, chitarrista e membro fondatore della band, ha offerto un’anticipazione di ciò che i fan possono aspettarsi, ripercorrendo la storia e i valori che hanno contraddistinto il gruppo.

Un viaggio attraverso sessant’anni di rock’n’roll

In una recente intervista, Schenker ha descritto il concerto come un classico show rock’n’roll degli Scorpions, arricchito dalle migliori canzoni di questi sessant’anni e da un grande spettacolo visivo. Il chitarrista ha enfatizzato il messaggio fondamentale della band: pace e amore, in contrasto con le ombre del passato. “I nostri genitori arrivarono con i carri armati e fecero la guerra, noi arriviamo con le chitarre, portando amore, pace e rock’n’roll”, ha dichiarato, evidenziando la missione culturale del gruppo.

Il racconto di Schenker si estende al film biografico dedicato agli Scorpions, la cui uscita è prevista per ottobre con una première a Hollywood.

Questa pellicola celebrerà la loro lunga carriera e l’impatto sulla scena musicale internazionale. Il chitarrista ha rievocato gli esordi in Germania, la scelta di cantare in inglese per raggiungere un pubblico globale e le tappe fondamentali che hanno portato la band a esibirsi in tutto il mondo, inclusa la storica performance in Russia dopo la caduta del Muro di Berlino.

Il segreto di una longevità straordinaria e il legame con i fan

La longevità degli Scorpions è attribuita da Schenker alla profonda chimica interna tra i membri e alla duratura collaborazione con Klaus Meine, la voce della band. Tra i brani più emblematici, “Wind of Change” è ricordata come la colonna sonora di un’epoca di profonde trasformazioni.

La sua rilevanza portò alla registrazione di una versione in russo e, più recentemente, alla modifica del testo nel 2022 per renderlo più universale. Schenker ha tuttavia sottolineato come sia oggi difficile ricreare momenti storici di tale portata, a causa dei rapidi cambiamenti nel mondo della musica e della società, dove il business sembra prevalere. Ha anche menzionato “Love Is the Answer” come un promemoria contro l’odio.

La band continua a essere una fonte d’ispirazione per artisti di diverse generazioni, con brani reinterpretati da gruppi come Korn, Green Day e System of a Down. Schenker ha espresso con orgoglio il periodo in cui gestiva personalmente la band. Guardando al futuro, ha ribadito l’intenzione di continuare a suonare finché Klaus sarà in grado di cantare, evidenziando come la giusta alchimia tra i membri sia essenziale per durare nel tempo.

Infine, ha lanciato un messaggio speciale ai fan italiani: “We’ll rock you like a hurricane. E vi vogliamo bene. Non cambiamo. Amore, pace e rock’n’roll”. Ha poi specificato che “l’amore è ‘Still Loving You’, la pace è ‘Wind of Change’ e il rock’n’roll è ‘Rock You Like a Hurricane’”, un tributo alle loro opere più celebri.

Gli Scorpions: un’eredità rock senza tempo

Gli Scorpions si affermano come una delle band rock più longeve e influenti nel panorama musicale internazionale. Fondati in Germania negli anni Sessanta, hanno conquistato il successo mondiale grazie a hit intramontabili come “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You” e “Wind of Change”. La formazione attuale, che vede Rudolf Schenker alla chitarra e Klaus Meine alla voce, vanta una carriera che si estende per oltre sei decenni, con milioni di dischi venduti e un’eredità musicale che continua a ispirare generazioni di musicisti e appassionati in tutto il mondo.