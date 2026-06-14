Scott Eastwood, figlio di Clint Eastwood, ha smentito le voci sul ritiro del padre dal cinema. A Roma, per la presentazione del suo film "The Ride", Scott ha chiarito che il cineasta è ancora profondamente coinvolto nel suo lavoro e attivo sui set. Ha ribadito che il padre non intende ritirarsi, mantenendo un entusiasmo inalterato nonostante l'età, e fungendo da riferimento professionale e personale. Scott desidera lavorare nuovamente con Clint Eastwood, ritrovandolo dietro la macchina da presa.

Legame e ispirazione

Scott Eastwood ha parlato dell'influenza di Clint sulla sua carriera, definendolo fonte di ispirazione.

Clint Eastwood, quattro volte premio Oscar e autorevole cineasta, è un modello unico. Il suo metodo rigoroso, discreto e attento ha segnato il percorso artistico di Scott. La collaborazione padre-figlio si fonda su rispetto reciproco e passione per il cinema. Ha imparato dal padre, osservando la sua serietà e passione inalterate.

Clint Eastwood: carriera e dedizione

Nato nel 1930, Clint Eastwood vanta una carriera di oltre sei decenni, da attore di western e polizieschi a regista. Negli ultimi anni, ha continuato a dirigere regolarmente film come "Cry Macho" e "The Mule", confermandosi tra le figure più longeve. A quasi novantasei anni, Clint Eastwood è ancora impegnato in nuovi progetti, dimostrando uno spirito instancabile e dedizione che trascende la professione.

La presentazione di "The Ride" a Roma segna un passo per Scott Eastwood, portando avanti la tradizione familiare di dedizione e qualità. Scott non esclude future collaborazioni con il padre, nel segno della continuità e del rispetto per il mestiere.