Un’imbarcazione d’eccezione ha solcato le acque dell’Arno a Firenze in occasione di Pitti Uomo 110: una barca costruita a immagine della celebre scarpa da barca Docksides di Sebago. Questo evento celebra gli ottanta anni dello storico marchio Sebago, fondato nel Maine e oggi parte del gruppo torinese BasicNet. L'iniziativa sottolinea l'identità del brand, esaltando un modello fondativo che ha ridefinito lo stile preppy, proponendo un universo completo di calzature e abbigliamento.

Dal 1946, Sebago è un punto di riferimento nel settore, evolvendo dall'iconico penny loafer a collezioni ispirate al mondo nautico.

Fondato nel Maine da Daniel J. Wellehan, Joe e Will, il brand ha trasformato il legame con il territorio in prodotti autentici e senza tempo. La produzione di mocassini classici si è ampliata con collezioni nautiche, spesso supportate dal velista Gary Jobson. Nel 2017, acquisita da Wolverine World Wide, Sebago è entrata nel gruppo torinese BasicNet, che ne ha rafforzato identità e diffusione globale.

Il boat tour europeo celebra un'icona

Per l'ottantesimo anniversario, Sebago ha organizzato un boat tour in alcune capitali europee. La barca-scarpa Docksides ha navigato a Milano (20-26 aprile, durante la Design Week), Amsterdam (27-31 maggio), Firenze (16-18 giugno, in concomitanza con Pitti Uomo), Parigi (22-28 giugno, durante la Fashion Week) e si appresta a raggiungere Londra all'inizio di luglio.

Ogni tappa ha incluso eventi e momenti conviviali presso i punti vendita Sebago, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati. L'imbarcazione incarna la creatività del marchio e il suo legame con il patrimonio nautico, valorizzando uno stile radicato nella tradizione americana.

La capsule "Made in Usa"e il Sebago YearBook

Le celebrazioni includono il lancio della capsule collection "Made in Usa". Protagonista la Docksides, proposta per l'uomo in tre colorazioni e realizzata in pelle pieno fiore, con produzione interamente statunitense. La collezione si completa con accessori coordinati in pelle, anch'essi prodotti negli Stati Uniti: sottobicchieri, copri agenda, portachiavi, svuota tasche.

Disponibile in edizione limitata online e in store monomarca selezionati in Italia, Francia e Spagna, gli accessori saranno in esclusiva anche nello store di Londra.

L'anniversario segna anche l'uscita del terzo volume del "Sebago YearBook", progetto editoriale che narra la storia del marchio tramite storytelling visivo e testuale. Il volume evoca le origini nel Maine e il patrimonio culturale di Sebago, ripercorrendo momenti iconici e storici. Divenuto oggetto da collezione, consolida il legame del brand con la sua storia.

Con queste iniziative, Sebago riafferma la sua doppia anima transatlantica: radicata negli Stati Uniti, dal 2017 esprime vitalità imprenditoriale grazie all'integrazione nel gruppo italiano BasicNet. La tradizione del mocassino si fonde con un'offerta che coniuga heritage, innovazione e un'estetica intramontabile, proiettando il marchio verso il futuro.