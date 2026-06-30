Il segretario alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Markwayne Mullin, ha espresso pubblicamente la sua soddisfazione per l’eliminazione della nazionale iraniana dai Mondiali di calcio 2026. Mullin ha dichiarato: “Sono contento che l'Iran sia stato eliminato e che non tornerà. Sono stato felicissimo quando siamo riusciti a revocare i visti, forse ho anche cantato qualche canzone e fatto un balletto di gioia”, durante un briefing sulla sicurezza della manifestazione.

La squadra iraniana aveva stabilito la propria base a Tijuana, in Messico, dopo un riposizionamento a maggio.

Questo fu dovuto alle tensioni diplomatiche emerse in seguito ai raid congiunti tra Stati Uniti e Israele sul territorio iraniano, eventi che avevano messo in dubbio la partecipazione stessa al torneo. Tutte le partite dell'Iran si sono svolte negli Stati Uniti: due a Los Angeles e l’ultima a Seattle.

Restrizioni sui visti e accordi pre-torneo

Le condizioni di accesso per la nazionale iraniana furono particolarmente rigide. Il team poté entrare negli Stati Uniti solo il giorno stesso delle partite a Los Angeles. Solo per l’ultima partita a Seattle le restrizioni furono parzialmente allentate, consentendo all’Iran l’ingresso nel Paese 48 ore prima della gara.

Il segretario Mullin ha chiarito che tali condizioni erano state concordate con la FIFA prima dell’inizio del torneo.

“Ero così felice quando siamo riusciti a revocare i visti e dire che potevano lasciare il suolo americano, potrei aver cantato una o due canzoni o perfino ballato per la gioia”, ha ribadito, sottolineando l’accordo per la gestione della sicurezza.

Reazione iraniana e percorso sportivo

Nonostante l'eliminazione nella fase a gironi, la selezione iraniana ha ottenuto tre pareggi, sfiorando la qualificazione agli ottavi. La vittoria, che avrebbe garantito il passaggio, fu negata nell’ultima gara contro l’Egitto a causa di un gol annullato per fuorigioco. Le disposizioni di sicurezza imponevano inoltre l’obbligo di lasciare gli Stati Uniti immediatamente dopo ogni partita.

Un funzionario della Federazione calcistica iraniana ha replicato duramente alle affermazioni del segretario americano.

Ha dichiarato che “gli iraniani sono abituati ai maltrattamenti e alle bugie americane”, e che le parole di Mullin “dimostrano ancora una volta che i funzionari americani non hanno alcun rispetto per il diritto internazionale o per i principi richiesti a un paese ospitante”.

L’accordo tra le autorità statunitensi e la FIFA, relativo alla gestione dei visti e ai trasferimenti della squadra, si inserisce in un contesto di elevata attenzione alla sicurezza, condiviso con gli organizzatori del torneo e le autorità calcistiche mondiali.