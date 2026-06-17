Il Parco Archeologico di Selinunte e le Cave di Cusa si preparano ad accogliere l'edizione 2026 di Selinunte Estate, una stagione estiva ricca di eventi che si svolgerà dal 4 luglio all'8 settembre. Con un cartellone di 56 appuntamenti, la manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 200 artisti e compagnie, proponendo un'offerta culturale diversificata che spazia tra teatro, musica, danza, musical, talk e lectio magistralis. Il festival si conferma un polo attrattivo per un vasto pubblico, offrendo proposte che vanno dalla musica classica a quella contemporanea, includendo anche omaggi alla musica rock antica.

Tra i nomi di spicco che animeranno l'estate selinuntina figurano Vinicio Capossela, che il 16 luglio celebrerà i vent'anni del suo album "Ovunque Proteggi", insieme a figure di rilievo come Stefano Massini, Umberto Galimberti, Dario Fabbri e Frida Bollani Magoni. La programmazione si arricchisce ulteriormente con l'introduzione dell'Archea Music Festival, il concerto della cantante siciliana Delia Buglisi, uno spettacolo per famiglie curato dalla Women Orchestra e l'esibizione di Tony Hadley. Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte, ha evidenziato che Selinunte Estate, giunta al terzo anno, rappresenta un modello organizzativo basato sull'autosostentamento degli spettacoli tramite il pubblico pagante.

L'iniziativa, priva di un finanziamento diretto, ha permesso, grazie a una Open Call organizzata con CoopCulture, di selezionare un'ampia gamma di proposte culturali e artistiche, dalla musica classica a quella leggera, fino a generi come il rock antico, con un omaggio ai Led Zeppelin.

Collaborazioni e rassegne consolidate

Il festival è frutto della collaborazione tra il Parco Archeologico di Selinunte e CoopCulture, che anche quest'anno ha utilizzato lo strumento dell'Open Call per coinvolgere performer e compagnie. Selinunte Estate si è affermata come una realtà consolidata, come dimostrano i 21 mila spettatori registrati nell'edizione 2025. Il programma include rassegne di successo come il Festival della Bellezza, che ospiterà pensatori contemporanei e moderni quali Umberto Galimberti e Dario Fabbri.

Spiccano anche i Teatri di Pietra, in scena dal 27 luglio al 5 settembre, con produzioni dedicate a Italo Calvino, Ovidio e Virgilio, oltre a un Beatles jazz tribute, la tragedia Medea di Euripide e il celebre "Essere o non essere" shakespeariano.

Gli appuntamenti si distribuiranno su cinque palcoscenici all'interno del complesso archeologico, tra cui il Tempio E, il Teatro, Baglio Florio e le Cave di Cusa. Questa scelta mira a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio, integrando gli spettacoli nel paesaggio millenario. Massimiliano Lombardo, responsabile di CoopCulture, ha sottolineato come gli spettacoli, i talk e i concerti rappresentino un mezzo efficace per narrare il passato straordinario e i luoghi gestiti dall'organizzazione.

Eventi speciali e riflessioni culturali

L'offerta culturale si arricchisce con un premio letterario curato da Settesoli, che vedrà la partecipazione di autori di spicco della cultura italiana. Dal 10 al 12 luglio, il festival Ekklesìa proporrà le performance di Elio Grifò e Alessandra Salerno, affiancate dalle narrazioni di Francesco Panasci e dalle creazioni della sand artist Stefani Bruno. Ulteriori eventi includono Mitidea l'8 agosto e la rassegna Palermo Classica, con date previste il 3 agosto, il 5 e l'8 settembre, fino al 4 ottobre.

La visione alla base di questa stagione è quella di trasformare i parchi archeologici in "spazi vivi, capaci di dialogare con il presente nel pieno rispetto dell'identità e della storia", come affermato dall'assessore ai Beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

Il programma dedica inoltre ampio spazio a momenti di riflessione e memoria, con una serata speciale in omaggio a Paolo Borsellino e altre iniziative dedicate a eventi cruciali della storia italiana. Selinunte Estate 2026 rinnova così il suo impegno nel creare un ponte tra antico e contemporaneo, consolidando la sua posizione come uno dei centri culturali più dinamici del Mediterraneo occidentale.