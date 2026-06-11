La sesta edizione del Sequoie Music Park torna ad animare Bologna, trasformando il Parco delle Caserme Rosse in un vibrante palcoscenico musicale dal 16 giugno al 23 luglio. L'apertura è affidata al collettivo irlandese Kneecap, che farà il suo debutto in Italia con il "Fenian Tour", promettendo un inizio energico per la rassegna.

Il cartellone di quest'anno vanta una ricca selezione di artisti, spaziando tra nomi di spicco della scena internazionale e pilastri della musica italiana. Tra i protagonisti globali, spiccano gli Idles, gli Of Monsters and Men e i Belle and Sebastian, affiancati da altre band di richiamo.

Il fronte italiano celebra il grande ritorno live di Caparezza, le cui due date sono già state registrate come sold out, e un evento speciale per i Litfiba, che festeggiano i quarant'anni di "17 Re", un album iconico che ha segnato profondamente la storia del rock nel nostro Paese.

Il festival si distingue per la sua varietà stilistica, offrendo un programma che abbraccia generi dal rock al pop, dall’alternative al cantautorato, fino alle più innovative sonorità contemporanee. Il tema scelto per questa edizione è “A Chromatic Future”, un invito a «immaginare il domani attraverso il colore, la pluralità e la possibilità». Come sottolineato dal direttore artistico Gualtiero Sabatini, questo manifesto valorizza la musica come spazio di resistenza, partecipazione e consapevolezza.

Con oltre 100.000 presenze registrate negli ultimi anni e più di 70 artisti ospitati annualmente, il Sequoie Music Park si conferma tra gli eventi estivi più attesi e partecipati di Bologna e d’Italia.

Il programma completo e le sue peculiarità

L'edizione 2026 prenderà il via il 16 giugno con i Kneecap. Il calendario prosegue con Kid Yugi il 18 giugno, i Three Days Grace il 23 giugno, gli Of Monsters and Men il 25 giugno, Mac DeMarco il 27 giugno, Alfa il 28 giugno, i Subsonica il 29 giugno. Luglio si aprirà con i Nu Genea l'1, seguiti da Fulminacci il 2, gli Idles il 4, Morad il 6, le doppie date di Caparezza il 7 e l'8, gli Opeth l'11, Frah Quintale il 12, i Belle and Sebastian il 13, Tony Pitony il 15, gli Interpol il 16 (unica data italiana da headliner), i Litfiba il 21 e infine Luchè il 23 luglio.

Oltre alla programmazione musicale principale, il Parco delle Caserme Rosse ospiterà anche Bonsai Bologna, un progetto collaterale pensato per creare connessioni tra diverse generazioni durante le serate estive bolognesi, arricchendo ulteriormente l'offerta culturale del festival.

Un festival tra sostenibilità e identità culturale

Organizzato da Unipol Arena in collaborazione con Lavoropiù, il Sequoie Music Park si inserisce nel più ampio cartellone di Bologna Estate, distinguendosi per un forte impegno verso la sostenibilità e la promozione del live come esperienza autentica e irripetibile. Fin dalla sua nascita, il festival ha saputo attrarre un vasto pubblico, sia italiano che internazionale, superando i centomila partecipanti e ospitando oltre 70 artisti ogni anno, consolidando la sua posizione come evento musicale estivo di riferimento.

L'attenzione all'ambiente si fonde con la capacità di proporre generi musicali trasversali, contribuendo a rinnovare e vivacizzare lo spazio urbano del Parco delle Caserme Rosse, trasformandolo in un centro culturale dinamico e inclusivo, un vero punto di riferimento per la musica dal vivo e l'aggregazione sociale a Bologna.