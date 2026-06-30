Umbria Jazz 2026 prende il via il 2 luglio a Perugia con un'anteprima. Serena Brancale sarà protagonista di un concerto gratuito in piazza IV Novembre, evento realizzato in collaborazione con la Confederazione nazionale dell’artigianato. Questo anticipa l'apertura ufficiale del festival, fissata per il 3 luglio. Il concerto di Serena Brancale fonde soul, R&B e jazz.

Il primo fine settimana vedrà esibirsi: Sting, il supergruppo Beat e Perigeo (già nel 1973) all'Arena Santa Giuliana. Tra l'Arena e il teatro Morlacchi, si alterneranno Jon Batiste e Cecile McLorin Salvant.

Il jazz italiano sarà alla Sala Podiani con vari artisti. Debuttano UJ4KIDS e la Perugia Jazz Half Marathon, corsa lungo il Tevere.

Umbria Jazz 2026: la 53esima edizione in numeri

La cinquantatreesima edizione di Umbria Jazz si terrà a Perugia dal 3 al 12 luglio. Il festival prevede circa 275 eventi (oltre la metà gratuiti), con più di 80 band e oltre 500 musicisti su quindici palcoscenici. Il programma include le clinic del Berklee College of Music con oltre 200 partecipanti e tredici docenti, evidenziando l'ampiezza formativa dell'iniziativa.

L'anteprima con Serena Brancale e questi dati confermano Umbria Jazz come punto di riferimento culturale nazionale e internazionale che fonde musica, formazione e partecipazione. L'edizione si preannuncia tra le migliori per qualità e presenze.