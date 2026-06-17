L'autobiografia di Serj Tankian, voce e fondatore dei System of a Down, è ora disponibile nelle librerie italiane. Intitolata “Down With the System. Un rivoluzionario con il cuore in Armenia”, l'opera offre una prospettiva inedita sulla carriera e la vita di Tankian, figura centrale nel panorama del rock internazionale. Il volume, pubblicato in Italia da HarperCollins, giunge dopo oltre vent'anni di attività della band, il cui impatto artistico e sociale è stato significativo a livello mondiale e, in particolare, per la diaspora armena, di cui Tankian è spesso portavoce.

Il libro ripercorre la storia dei System of a Down, dalla loro fondazione al successo planetario raggiunto tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, grazie ad album che hanno segnato il genere metal alternativo. Tra questi spicca “Toxicity”. L'autobiografia non si limita a narrare l'ascesa musicale, ma si concentra anche sul profondo legame di Tankian con l'Armenia, sua madrepatria, e sul suo costante impegno per le cause civili e umanitarie. Tankian stesso sottolinea nell'opera la vocazione “rivoluzionaria” della loro musica e delle loro posizioni pubbliche: “Nella nostra musica abbiamo sempre cercato una voce di protesta e di cambiamento”.

Serj Tankian: Musica, Attivismo e Identità

L'autobiografia di Tankian è un intreccio di esperienze personali, testimonianze artistiche e riflessioni politiche.

Il musicista condivide i suoi ricordi, dalla nascita a Beirut nel 1967 e la successiva migrazione negli Stati Uniti, fino alla fondazione e allo sviluppo dei System of a Down con Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan. L'opera esplora il ruolo cruciale del gruppo nel denunciare le ingiustizie sociali e nel mantenere viva la memoria del genocidio armeno, tematica centrale nei testi e nelle iniziative della band. Tankian descrive la musica come un potente veicolo per sensibilizzare il pubblico su temi universali, dichiarando: “Essere musicista significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si comunica”.

Oltre alla narrazione legata all'attività musicale, il volume evidenzia l'impegno di Tankian per i diritti umani e per la promozione della cultura armena.

L'autobiografia si configura come una testimonianza diretta di come arte e politica possano fondersi nel percorso di un artista contemporaneo. L'uscita del libro è un evento atteso non solo dai fan della band, ma anche da coloro che desiderano approfondire le dinamiche tra espressione artistica e attivismo sociale.

L'Eredità dei System of a Down e il Messaggio Culturale Armeno

Fondata a Los Angeles a metà degli anni Novanta, la band System of a Down è universalmente riconosciuta come una delle realtà più influenti dell'alternative metal contemporaneo. Con uno stile distintivo che amalgama elementi metal, folk e rock, il gruppo ha pubblicato cinque album in studio, vendendo milioni di copie in tutto il mondo.

La loro carriera è stata contraddistinta da una profonda attenzione a temi politici, sociali e storici, con un focus particolare sulla realtà armena. Tankian, da sempre attivo nella sensibilizzazione sulla questione del genocidio armeno e nella difesa dell'identità della diaspora, ha parallelamente sviluppato numerosi progetti da solista e collaborazioni internazionali.

L'Italia, con la sua vivace comunità armena, specialmente tra Venezia e Milano, rappresenta un crocevia importante per la diffusione del messaggio culturale e musicale promosso dalla band. L'autobiografia di Tankian offre ai lettori italiani un'opportunità unica per avvicinarsi direttamente alla figura del musicista e al valore della memoria storica e dell'identità armena. Il libro si presenta come una risorsa fondamentale per comprendere il connubio tra arte, storia e impegno civile.