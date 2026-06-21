Torna l'appuntamento con “Una boccata d’arte”: la rassegna diffusa, giunta alla sua settima edizione, porta l'arte contemporanea in venti borghi italiani. Dal 20 giugno al 4 ottobre, artisti italiani e internazionali esporranno opere site-specific in questi piccoli centri sotto i cinquemila abitanti, grazie alla promozione di Fondazione Elpis.

I borghi protagonisti sono: Fontainemore (Valle d'Aosta), Avigliana (Piemonte), Sori (Liguria), Cornovecchio (Lombardia), Chiusa (Trentino-Alto Adige), Lugo di Vicenza (Veneto), Andreis (Friuli Venezia Giulia), Tredozio (Emilia-Romagna), Palazzuolo sul Senio (Toscana), Ficulle (Umbria), Cupra Marittima (Marche), Pofi (Lazio), Cellino Attanasio (Abruzzo), Trivento (Molise), Cusano Mutri (Campania), Ischitella (Puglia), Forenza (Basilicata), Gerace (Calabria), Ficarra (Sicilia) e Monteleone Rocca Doria (Sardegna).

Tra le iniziative più articolate e diffuse nel panorama dell’arte contemporanea nazionale, la rassegna mira a stabilire una connessione diretta tra le nuove espressioni artistiche, il paesaggio e le comunità locali. Molte delle opere sono permanenti e consultabili sul sito unaboccatadarte.it. Un elemento cardine del progetto è la relazione artista-borgo, intesa come un dialogo profondo tra la ricerca creativa e i valori storici, materiali e simbolici dei luoghi ospitanti.

Temi e coinvolgimento delle comunità

Ogni intervento artistico prende forma dopo un periodo di permanenza degli artisti nei territori, caratterizzato da un processo di ascolto del territorio che coinvolge attivamente residenti, amministrazioni, associazioni, artigiani e custodi di saperi locali e patrimoni immateriali.

L'edizione attuale esplora temi condivisi quali il rapporto tra ecologia e paesaggio, la memoria collettiva, il suono come pratica di ascolto, le ritualità, il cibo come dispositivo culturale e relazionale, e la nostalgia come spazio critico e politico.

Il fiume, ad esempio, emerge come simbolo di trasformazione, fragilità e rinascita in diverse località: dalla piena del 2023 che ha distrutto il ponte di Palazzuolo sul Senio, al legame con il torrente Tramazzo a Tredozio, fino ai paesaggi fluviali dell'Adda nella pianura lombarda. Il progetto si confronta anche con patrimoni rituali ancora vivi, come le “commare a fiore” in Abruzzo, i pani cerimoniali in Sardegna e il mito della Dea Cupra nelle Marche.

Particolare rilievo è dato all'arte sonora, con interventi di Enrico Malatesta, Renato Grieco e Lara Dâmaso, realizzati in collaborazione con Threes Productions in Puglia, Veneto e Toscana.

Un modello di valorizzazione territoriale

Nel corso degli anni, “Una boccata d’arte” ha dato vita a oltre 40 opere permanenti, spesso integrate nei territori tramite acquisizioni, donazioni o adozioni da parte delle amministrazioni locali, rappresentando un arricchimento duraturo per i borghi. Il festival contribuisce a valorizzare e far conoscere centri minori, spesso esclusi dai circuiti tradizionali dell'arte e del turismo culturale, proponendo un nuovo modello di interazione tra arte, territorio e memoria storica.

Il successo crescente della rassegna conferma il valore dell'incontro tra creatività e paesaggi italiani meno noti, evidenziando una sensibilità verso pratiche artistiche attente all'ambiente e alle comunità. Il supporto costante di Fondazione Elpis ha permesso al progetto di consolidarsi come una delle esperienze più rilevanti nel panorama italiano dell'arte contemporanea diffusa.