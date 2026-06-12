Inaugura il 17 giugno 2026 al Museum of Art Pudong di Shanghai la mostra "Giorgio Morandi. Solo", la più ampia esposizione mai dedicata all'estero al celebre pittore bolognese. Visitabile fino al 28 ottobre, l'evento presenta oltre 140 opere originali di Morandi (dipinti, incisioni, acquerelli, disegni) da prestatori internazionali. Curata da Lorenzo Balbi e Francesco D'Arelli, offre una visione completa della ricerca del maestro.

Questa retrospettiva, la più significativa del XXI secolo sull'artista, include complessivamente oltre 200 opere da 39 istituzioni, con più di 120 pezzi esposti per la prima volta in Cina.

Il percorso, articolato in trentacinque sezioni, esplora l'intera parabola creativa di Morandi: dalle celebri nature morte degli anni Venti, come "Natura morta con panno giallo", ai paesaggi degli ultimi decenni, inclusa una rara "Marina". Tra i punti salienti: l'unica marina, uno dei sette autoritratti e opere del raro periodo metafisico.

Il titolo "Solo" sottolinea l'esclusività del progetto, dedicato all'artista per evidenziarne rigore e intensità dello sguardo. Giorgio Morandi (Bologna, 1890-1964) fu uno dei pittori italiani più influenti del Novecento, noto per la sua peculiare tavolozza. Il "colore Morandi" ha un termine specifico in cinese, a testimonianza del suo profondo impatto culturale.

La mostra permette di addentrarsi nel suo laboratorio creativo con documenti originali, oggetti personali, opere restaurate e il torchio per le incisioni, esposto per la prima volta fuori Bologna. Completano il percorso fotografie di Gianni Berengo Gardin e un film di Germano Maccioni.

La scelta di Shanghai evidenzia il crescente interesse cinese per Morandi, considerato qui "famosissimo, molto più di Caravaggio". Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha rimarcato l'importanza di questa iniziativa per il rapporto tra Bologna e la Cina, riconoscendo in Morandi un ambasciatore culturale. Al termine della tappa cinese, la mostra verrà riadattata e presentata a Seul, in Corea del Sud, entro la fine dell'anno.