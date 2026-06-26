Il Rapporto Siae 2025 evidenzia una crescita degli incassi nel settore dello spettacolo in Campania. Nel corso dell'anno, la regione ha ospitato 211.223 eventi, attirando oltre 14,5 milioni di spettatori e generando una spesa complessiva di 258,1 milioni di euro. A trainare questa espansione sono stati principalmente i concerti e il calcio, con il concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano che si è distinto come l'appuntamento musicale più partecipato del 2025.

Concerti e Calcio: I Motori della Spesa Regionale

I concerti hanno generato 83,7 milioni di euro, quasi un terzo della spesa totale.

Il costo medio di un biglietto in Campania è stato di 38,89 euro, 1,45 euro in meno della media nazionale. Il calcio si è classificato secondo con 45,1 milioni di euro e oltre 2,17 milioni di spettatori, a riprova della passione dei tifosi. Il cinema ha raccolto 36,5 milioni di euro da oltre 180 mila proiezioni, il teatro 28,4 milioni di euro con quasi 1,5 milioni di presenze, e le discoteche 23 milioni di euro.

Gli Eventi Più Seguiti: Geolier e i Big Match

Tra gli eventi di maggiore richiamo nel 2025 spicca il concerto di Geolier. L'appuntamento, il 25 luglio all'Ippodromo di Agnano, ha registrato 57.809 spettatori, divenendo l'evento musicale più partecipato della regione. Grande affluenza anche per il calcio: Napoli-Juventus (7 dicembre, 53.803 spettatori), Napoli-Inter (25 ottobre, 53.727 spettatori) e Napoli-Milan (30 marzo, 52.836 spettatori) sono stati i match più seguiti.

Campania: Affluenza Record, Diffusione da Migliorare

Il Music Lover Index 2026 colloca la Campania al ventesimo posto nazionale per diffusione della musica dal vivo (23,9 su 100). Ciononostante, la regione è la terza in Italia per affluenza media ai concerti, con 803 spettatori per serata, preceduta solo da Lazio e Lombardia. La Campania registra oltre 2.200 concerti di musica leggera e centinaia di locali attivi. La densità di locali e organizzatori, tuttavia, è inferiore rispetto ad altre aree: 18 locali ogni centomila abitanti, 74 locali ogni mille chilometri quadrati e 13 organizzatori ogni centomila residenti. L'indice di varietà musicale è di 71 su 100.