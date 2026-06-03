L'ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra è stata ufficialmente inserita nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico della Regione Siciliana. Questo prestigioso riconoscimento conferma la rassegna non solo come eccellenza artistica nazionale, ma anche come potente volano di promozione internazionale e attrattività per l'intera isola. Il festival, che adotta il claim ‘Accarezzare Eternità’, si svolgerà dal 12 luglio al 18 settembre, illuminando le cavee e i parchi archeologici più suggestivi della Sicilia con oltre quaranta appuntamenti.

Un programma tra opera, mito e memoria

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra propone un cartellone che fonde la sacralità della pietra millenaria con le emozioni della grande musica. Tra gli eventi più attesi spicca la produzione innovativa del ‘Nabucco’ di Giuseppe Verdi, con un cast internazionale sui palcoscenici millenari di Siracusa, Tindari e Taormina. Il programma include anche l’anteprima civile a Monte Jato de ‘Lu scrusciu di l’anima’ e la prima esecuzione assoluta del ‘Requiem di Mozart: L’Opera del Fuoco’, in luoghi mistici come il Teatro Andromeda e il Tempio di Hera a Selinunte. Non mancheranno tributi alle colonne sonore di Ennio Morricone e Hans Zimmer, al minimalismo di Ludovico Einaudi e un omaggio spirituale per gli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato.

Valorizzazione del patrimonio e impatto turistico

Francesco Costa, direttore artistico, ha sottolineato come il riconoscimento della Regione Siciliana premi un progetto culturale rigoroso, di alta qualità e capillarizzato sul territorio. I teatri di pietra non sono semplici quinte, ma spazi vivi di memoria universale. Questo sigillo certifica la missione: valorizzare l'immenso patrimonio storico dell'Isola attraverso la grande musica, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e spirituale unica al mondo. L'iniziativa attrae visitatori globali e genera un reale impatto economico e d'immagine per la Sicilia. L'edizione precedente ha registrato settantamila presenze, confermando il ruolo cruciale del festival nella promozione culturale e turistica.