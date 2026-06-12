Il 21 giugno, dalle 18 alle 19, il Bastione San Domenico della Fortezza Medicea di Siena ospiterà un evento di grande rilievo: Reggie Workman, celebre contrabbassista, compositore, educatore e attivista culturale, sarà il protagonista di un attesissimo incontro con il pubblico. L'appuntamento, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, rappresenta un'occasione unica per ascoltare dalla viva voce di uno dei grandi maestri della musica afroamericana il racconto di oltre sessant'anni di storia del jazz, vissuti accanto ad alcuni dei più importanti artisti del Novecento.

Workman dialogherà con il musicologo e storico del jazz Francesco Martinelli, offrendo testimonianze dirette della sua vasta e profonda esperienza artistica.

Il nome di Workman è indissolubilmente legato a quello di John Coltrane, con cui ha collaborato in una delle fasi più innovative e rivoluzionarie della storia del jazz. La sua carriera è costellata di riconoscimenti prestigiosi, tra cui il titolo di NEA Jazz Master, la massima onorificenza per una carriera nel jazz negli Stati Uniti, e le prestigiose fellowship Guggenheim e Doris Duke. Oltre all'intensa attività concertistica, Workman ha dedicato gran parte della sua vita alla formazione delle nuove generazioni di musicisti. Per molti anni è stato docente presso la rinomata The New School di New York, affermandosi come un punto di riferimento internazionale nel campo della didattica jazzistica.

Durante la sua permanenza a Siena, il Maestro terrà anche una masterclass riservata ai partecipanti delle attività internazionali promosse dall'Accademia Siena Jazz.

L'eccellenza di Siena Jazz e l'evento alla Fortezza

L'incontro con Reggie Workman si inserisce nel ricco programma di Siena Jazz, storica istituzione attiva dal 1977, impegnata nella promozione e diffusione della musica jazz attraverso corsi, concerti, masterclass e rassegne di altissimo livello. Il Bastione San Domenico, situato all'interno della suggestiva Fortezza Medicea, è uno dei luoghi simbolo del panorama musicale cittadino, cornice ideale per manifestazioni internazionali, concerti di grandi solisti e appuntamenti di divulgazione musicale.

Siena Jazz si conferma un polo di riferimento internazionale per musicisti, studenti e appassionati provenienti da tutta Europa, grazie anche a consolidate collaborazioni con centri di formazione e grandi artisti a livello mondiale. L'organizzazione si distingue per un'offerta didattica ampia e articolata, che include corsi annuali, stagioni concertistiche e workshop che coinvolgono figure di primo piano del jazz internazionale. L'appuntamento del 21 giugno sottolinea ancora una volta il ruolo centrale di Siena Jazz nella valorizzazione della scena musicale contemporanea e nella creazione di opportunità di incontro tra il pubblico e i grandi interpreti.

Reggie Workman: una carriera tra innovazione e didattica

La presenza di Workman a Siena Jazz arricchisce ulteriormente la programmazione di un'istituzione che ha ospitato negli anni docenti e musicisti del calibro di Enrico Rava, Stefano Battaglia, Franco D'Andrea, Joe Lovano, Kurt Rosenwinkel e Michael League. Workman, insignito del NEA Jazz Master, ha segnato la storia del jazz moderno collaborando, oltre che con John Coltrane, anche con giganti come Pharoah Sanders, Wayne Shorter, Art Blakey e Herbie Hancock. Il suo contributo è stato fondamentale non solo nell'attività concertistica, ma anche nella trasmissione della cultura jazz afroamericana alle nuove generazioni, attraverso un impegno costante nella didattica.

L'Accademia Siena Jazz garantisce un ambiente di altissima qualità formativa, dove la didattica è strettamente integrata alle esperienze artistiche sul campo, grazie al confronto diretto con gli artisti invitati. La masterclass di Workman si inserisce negli International Jazz Workshops, un appuntamento tradizionale e centrale nella stagione estiva dell'Accademia, frequentato da studentesse e studenti provenienti da tutta Europa. In questo modo, Siena Jazz consolida il proprio ruolo di luogo di incontro, crescita e scambio per la cultura musicale internazionale.